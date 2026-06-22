Estabilizado el incendio de A Mezquita (Ourense) y sigue activo el de A Capela (A Coruña)

Santiago de Compostela, 22 jun (EFE).- El incendio forestal que se propagó desde Portugal en la mañana del domingo y afectó al municipio orensano de A Mezquita ha sido estabilizado, mientras que sigue activo el que arde en A Capela (A Coruña).

La Consellería do Medio Rural de la Xunta de Galicia ha informado este lunes de que el fuego de A Mezquita quedó estabilizado a las 22:15 horas del domingo tras quemar aproximadamente cincuenta hectáreas de terreno, según cálculos todavía provisionales.

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Para la extinción de este incendio se han movilizado por el momento nueve agentes y dieciséis brigadas, con ayuda de nueve camiones motobomba, cuatro palas mecánicas, siete aviones y siete helicópteros.

En Galicia sigue activo el fuego de A Capela, detectados a las 04:06 horas del domingo y que ha afectado ya a unas 30 hectáreas.

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En este incendio han trabajado por ahora dos técnicos, trece agentes y 18 brigadas, con ayuda de diecinueve camiones motobomba, una pala mecánica, tres helicópteros y dos aviones.

El balance de Medio Rural solo informa de aquellos fuegos que afectan a al menos 20 hectáreas de superficie quemada.

La Consellería señala que está a disposición de la ciudadanía el teléfono gratuito 085 para avisar en caso de incendios forestales, además de otro de carácter anónimo para denunciar posible actividad delictiva de este tipo, el 900 815 085. EFE

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