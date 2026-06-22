Espana agencias

El juez Peinado cita este miércoles a Begoña Gómez para que entregue el pasaporte

Guardar
Google icon
Imagen ZJVU4MPJSVGRHLZ5ZBQTPZ3H5M

El juez Juan Carlos Peinado ha citado este miércoles a Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que haga entrega de su pasaporte, medida cautelar decidida por el instructor tras acordar enviarla a juicio con jurado popular.

Así consta en una providencia, recogida por Europa Press, en la que Peinado fija a las 18.00 horas esa citación, para la que también llama a su asesora, Cristina Álvarez, a quien impuso la misma medida.

PUBLICIDAD

Peinado indica que ambas tienen que hacer "entrega del pasaporte expedido a su nombre" y deben comunicar "si tienen algún pasaporte adicional al español, ordinario, ya sea diplomático o de otra nacionalidad".

El instructor atribuye a Gómez y su asesora presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación de caudales públicos.

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Óscar López, convencido de que algún juzgado acusará al juez Peinado de prevaricación

Infobae

Bolaños confía en que el CGPJ vele por el "buen nombre de la Justicia" con el juez Peinado

Infobae

Atlético de Madrid-Manchester City, el 9 de agosto en Seúl

Infobae

Intervenidos más de 8.200 artículos falsificados con un valor de 1,3 millones en Granada

Infobae

Derechos Sociales amplía a 7 millones las ayudas a estudiantes con discapacidad

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El juez Peinado cita a Begoña Gómez el miércoles por la tarde para que entregue el pasaporte

El juez Peinado cita a Begoña Gómez el miércoles por la tarde para que entregue el pasaporte

Los medios internacionales hablan de Begoña Gómez, “la primera dama sin pasaporte”, pero también del juez Peinado: “Ha estallado como una bomba en España”

Quién es Jordi Aragonès, el primo ultra de Pere Aragonès que se presenta a la alcaldía de Barcelona por Aliança Catalana

La Audiencia Nacional autoriza al ‘capo de la Gürtel’ que coordine la venta de 44 de sus bienes en lugar de sacarlos a subasta pública: “Es poner al zorro a cuidar el gallinero”

El Gobierno y el juez Peinado elevan la confrontación: estos son los puntos clave que estudiará el CGPJ tras la decisión de retirarle el pasaporte a Begoña Gómez

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Vivir solo será lo más común en España en 2041, pero pagar una renta ya exige casi dos sueldos: para alquilar un estudio necesitas 34.000 euros netos al año

Los españoles “malgastan” la paga extra: saldar deudas, crear un colchón de emergencia o invertir, las claves para aprovecharla mejor

Kiko Rodríguez, propietario de un restaurante a pie de playa en la Costa del Sol: “El mayor reclamo del negocio es el espeto”

¿Vuelve el fantasma de los desahucios? Los procesos de embargo sobre vivienda habitual se disparan un 38% tras el boom hipotecario

DEPORTES

En esta posición quedaron Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos de la Fórmula 1

En esta posición quedaron Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos de la Fórmula 1

Las mejores jugadas de Irán-Bélgica en el Mundial 2026 en este video resumen: los porteros definen el 0-0 y los ‘Diablos Rojos’ vuelven a pinchar

Lamine Yamal pone sobre aviso a Uruguay tras la goleada de España a Arabia Saudí: “Ahora vamos a por ellos”

El espejismo de las estadísticas: por qué España empató contra Cabo Verde y goleó a Arabia Saudí con números casi idénticos

Mikel Oyarzabal y sus 30 minutos dorados que recuperaron a España