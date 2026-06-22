Telecinco remodela su parrilla para el verano con nuevos formatos y una firme apuesta por el entretenimiento: estos son sus programas y presentadores

Carlos Lozano ha vuelto como presentador a Telecinco. (Mediaset)

El verano llegará cargado de novedades a Telecinco. La cadena ha decidido dar un giro a buena parte de su programación diaria con una batería de estrenos y cambios que afectan tanto a las tardes entre semana como a los fines de semana. Con esta remodelación, Mediaset apuesta por combinar el regreso de presentadores muy populares con formatos de entretenimiento pensados para captar la atención de la audiencia durante los meses estivales.

Uno de los movimientos más destacados es el regreso de Carlos Lozano a un formato diario. El presentador volverá a ponerse al frente de un programa en Telecinco con Amor o lo que surja, un espacio producido por Bulldog TV que mezclará citas, humor y situaciones inesperadas en plató. El objetivo es ofrecer una propuesta fresca y desenfadada en la franja vespertina, apostando por historias personales y conexiones entre participantes de perfiles muy distintos.

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El nuevo dating show ocupará la franja de las 16:00 horas de lunes a viernes y supondrá el retorno de Lozano a un papel protagonista después de sus últimas apariciones televisivas. Su incorporación forma parte de la estrategia de la cadena para recuperar rostros que cuentan con una amplia trayectoria y una conexión consolidada con el público.

Paz Padilla, presentadora de 'El show de Paz' (Mediaset España)

Pero Carlos Lozano no será el único nombre propio de esta renovación. Paz Padilla también regresará a Telecinco con un proyecto diseñado a su medida. La humorista y presentadora conducirá El Show de Paz, un espacio que se emitirá durante las tardes del sábado y el domingo y que combinará entrevistas, actuaciones musicales, humor y testimonios de personas anónimas con historias inspiradoras.

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La intención del formato es convertirse en una propuesta de entretenimiento familiar, con un tono positivo y cercano que encaja con la personalidad televisiva de Padilla. La presentadora vuelve así a la cadena con un proyecto centrado en las emociones y el optimismo, dos elementos que han marcado buena parte de su trayectoria profesional.

Programas conocidos que pasan al diario

Entre semana también habrá cambios importantes con la llegada de De lunes a viernes, el nuevo programa que conducirán Beatriz Archidona y Santi Acosta. Ambos compatibilizarán este espacio diario con su labor al frente de ¡De viernes!, ampliando así su presencia en la parrilla de Telecinco.

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Este nuevo formato ocupará temporalmente el hueco dejado por El diario de Jorge durante las vacaciones de Jorge Javier Vázquez y se centrará en la actualidad social, la crónica del corazón y los temas de conversación que marquen la agenda del verano. El programa contará con colaboradores, conexiones en directo y un enfoque más ligero y dinámico para adaptarse al consumo televisivo de esta época del año.

Con esta reorganización, las tardes de Telecinco quedarán completamente rediseñadas. Tras la emisión de Informativos Telecinco llegará Amor o lo que surja, seguido por El tiempo justo, que ajustará ligeramente su duración. Más adelante tomará el relevo De lunes a viernes, mientras que Allá tú, presentado por Juanra Bonet, continuará ocupando el tramo final de la tarde.

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Juanra Bonet en 'Allá tú' (Mediaset España)

La estrategia de Mediaset busca ofrecer una programación más variada y flexible, capaz de combinar entretenimiento, actualidad social y grandes dosis de humor en una época del año en la que cambian los hábitos de consumo televisivo. La presencia de figuras tan reconocidas como Carlos Lozano, Paz Padilla, Beatriz Archidona y Santi Acosta pretende reforzar una parrilla que aspira a captar tanto a los espectadores habituales como a quienes buscan propuestas ligeras durante las vacaciones.