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Hallan a una menor fugada de un centro tutelado en una operación antidroga en La Rioja

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Logroño, 22 jun (EFE).- La Guardia Civil, al desmantelar un punto de venta de drogas en Cenicero (La Rioja), ha localizado a una menor fugada en 2023 de un centro tutelado, hija de una mujer detenida en esta operación como presunta autora de los delitos de tráfico de drogas, sustracción de menores y defraudación de fluido eléctrico.

También se ha desmantelado, junto a ese punto habitual de venta de droga en una vivienda de Cenicero, un cultivo interior de marihuana en este inmueble, por lo que han sido detenidos un hombre de 37 años y una mujer de 41, ambos residentes en La Rioja, ha detallado este lunes la Guardia Civil.

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Ambos, en distintos grados de participación, son considerados presuntos autores de los delitos de tráfico de drogas, defraudación de fluido eléctrico y sustracción de menores.

La investigación se inició cuando los agentes conocieron la existencia de un punto de venta de droga en el interior de una vivienda de Cenicero, lo que también les permitió constatar que la casa estaba conectada de forma ilegal a la red pública de suministro eléctrico.

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Durante la entrada y registro del inmueble, los agentes localizaron en una de las estancias a una menor que permanecía fugada desde 2023 de un centro tutelado.

Las investigaciones determinaron que era la hija de la mujer detenida, quien había perdido con anterioridad la patria potestad sobre la menor.

Los agentes encontraron distintas sustancias estupefacientes distribuidas por varias dependencias de la vivienda, como 1,5 kilogramos de cogollos de marihuana, 23 gramos de cocaína, 72 de speed y 90 de hachís, todo ello con un valor estimado de unos 13.900 euros.

En una de las habitaciones se descubrió un cultivo interior, compuesto por 60 plantas de cannabis sativa, equipado con todos los elementos necesarios para mantener una producción continuada y obtener varias cosechas anuales.

Además, se intervinieron sistemas de iluminación y calefacción, extractores, ventiladores, filtros, humidificadores, sistemas de riego, productos específicos para el cultivo, máquinas de envasado al vacío, 420 euros en billetes fraccionados, seis teléfonos móviles, dos bicicletas y tres patinetes eléctricos.

A ello se sumaron diversas armas simuladas, cuya apariencia podía inducir a error sobre su autenticidad y generar un efecto intimidatorio y que se encontraban distribuidas en diferentes estancias de la vivienda, como en el recibidor, el pasillo y debajo de una cama.

Las diligencias instruidas, los detenidos y los efectos intervenidos han sido puestos a disposición de la autoridad judicial y de la Fiscalía de Menores. EFE

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