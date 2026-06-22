Los deshaucios por alquiler e hipoteca caen el 45 % en el primer trimestre, según el CGPJ

Madrid, 22 jun (EFE).- El número total de lanzamientos practicados por los órganos judiciales en el primer trimestre del año se redujo un 45,4 %, tanto los derivados del impago del alquiler como los provocados por ejecuciones hipotecarias, según los datos publicados este lunes por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

En una nota, el CGPJ indica que los causados por impago del alquiler, que representaron el 64,9 % del total, descendieron un 53,9 %, mientras que los derivados de ejecuciones hipotecarias -el 24,24 %- lo hicieron un 18,3 %.

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En los tres primeros meses del año los órganos judiciales practicaron un total de 4.005 lanzamientos, que supone la fase final de un proceso judicial de desahucio. EFE

(Infografía)(Recursos de Archivo en Efeservicios 8023495894)