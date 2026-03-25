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Detenido en Alicante un ucraniano acusado de espionaje en Alemania por encargo de Rusia

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Madrid, 25 mar (EFE).- La Policía Nacional ha detenido en Alicante a un ciudadano de nacionalidad ucraniana sobre el que pesaba una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) emitida por las autoridades de Alemania que está acusado de realizar presuntas actividades de espionaje encargadas por actores ubicados en Rusia.

Según ha informado la Dirección General de la Policía, el arrestado habría realizado labores de vigilancia sobre un objetivo en Alemania por suministrar drones a Ucrania.

Según la investigación coordinada por la Fiscalía General de Alemania, el detenido había llevado a cabo labores de inteligencia en territorio alemán antes de trasladarse a España. El objetivo de estas vigilancias era un ciudadano alemán dedicado al envío de drones y componentes tecnológicos a Ucrania en el marco del actual conflicto bélico.

Además, el arrestado había estado recopilando información sensible sobre el objetivo, tanto a través de las redes sociales como de forma física y directa.

El investigado se asentó en Alicante, donde fue localizado y arrestado por la Policía Nacional el pasado martes, pero las tareas de espionaje en Alemania habrían sido retomadas por una segunda persona.

Esta colaboradora, una ciudadana de nacionalidad rumana, fue detenida también el pasado lunes en la ciudad alemana de Rheine en un operativo de fuerzas especiales y la Oficina Regional de Investigación Criminal de Baviera.

En el marco de esta operación bilateral, se han practicado registros en los domicilios de ambos sospechosos para el volcado de dispositivos electrónicos y la incautación de material documental. Esta mañana, el detenido en España ha sido puesto a disposición de la Audiencia Nacional. EFE

(foto)

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