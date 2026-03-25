Agenda Informativa de Europa Press para hoy miércoles, 25 de marzo (2)

La familia de los españoles detenidos hace catorce meses en Guinea Ecuatorial programó una entrega de firmas en el Ministerio de Exteriores en Madrid para solicitar la intervención gubernamental en el caso, según informó Europa Press. A las 9:45 horas estaba previsto el registro de estas firmas y, como detalló el medio, los familiares tenían la intención de marchar posteriormente hacia el Congreso de los Diputados, donde a las 10:30 horas convocaron una concentración para dar visibilidad a la demanda.

En este mismo contexto, la agenda pública y empresarial española quedó marcada durante la jornada por numerosos eventos relevantes tanto en Madrid como en Málaga ligados a economía, mercado laboral, vivienda, fiscalidad, sostenibilidad y derechos sociales, según consignó Europa Press. Diversos representantes institucionales, líderes sectoriales y dirigentes sindicales presentaron informes y mantuvieron comparecencias ante instituciones y medios con el fin de analizar temas clave de la agenda nacional.

El día arrancó en Málaga, donde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico organizó la XIII Conferencia Iberoamericana de ministras y ministros de Medio Ambiente y Clima. El encuentro, celebrado en el Museo de Málaga, reunió a dirigentes de varios países iberoamericanos para tratar políticas sobre medio ambiente y cambio climático.

Paralelamente, Madrid concentró la mayor parte de los actos económicos y sociales. Europa Press detalló que a las 09:30 horas, la firma taxDown presentó las novedades fiscales tanto estatales como autonómicas relacionadas con la próxima campaña de la Renta 2025, la cual se inicia el 8 de abril. El evento se desarrolló en el Centro de Innovación Digitaliza Madrid. Una hora después, la Asociación Española de Centros de Datos (spainDC) expuso su informe anual sobre el estado del sector en España, con destaque sobre la situación y tendencias de la infraestructura digital.

Entre los temas de mercado inmobiliario, el grupo Tecnitasa divulgó a las 10:30 horas su “Informe de evolución y tendencias del mercado residencial de lujo en España”, que recoge la situación actual y las proyecciones de este segmento, durante un acto en el Paseo de la Habana. Más tarde, la firma Engel & Völkers presentó su informe del mercado inmobiliario en España y Andorra para 2025-2026.

Dentro del ámbito energético, la presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, compareció ante la Comisión de Investigación del Senado para abordar la interrupción del suministro eléctrico y las comunicaciones ocurrida el 28 de abril de 2025, según recogió Europa Press.

Las organizaciones sindicales también tuvieron una relevante cita a mediodía. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, y el de CCOO, Unai Sordo, entregaron un documento titulado “Propuesta sindical unitaria” en la sede de CCOO. El texto, presentado ante los medios, recopila las medidas que los sindicatos proponen en materia de vivienda, despido, contrato a tiempo parcial y la Ley de Diálogo Social y Negociación Colectiva. Europa Press informó que ambas centrales buscan influir en las futuras reformas sociales y laborales mediante propuestas coordinadas.

Por su parte, el sector papelero convocó a la industria para el Encuentro de la Industria Papelera 2026, presidido por Jordi Aguiló, en la Fundación Francisco Giner de los Ríos. Una hora después, el programa señalaba la entrega de los premios a las Mejores Empresas para Trabajar en España, en su vigésimo cuarta edición, realizada en el Lírico Rooftop del Teatro Calderón de Madrid.

En el sector de la sostenibilidad y el cambio climático, UNICEF España presentó un informe con recomendaciones para la protección de la infancia ante eventos climáticos extremos, en el Espacio Cultural Serrería Belga. En la misma franja horaria, la Fundación Línea Directa divulgó un estudio sobre accidentalidad vial durante la Semana Santa en el periodo 2015-2024, en rueda de prensa online.

El medio Europa Press también destacó la presentación online del Premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento en la categoría de Cambio Climático y Ciencias del Medio Ambiente, así como una rueda de prensa de la Sección de Ciencia y Tecnología del Ateneo de Madrid, dedicada al legado tóxico y la amenaza nuclear derivada del conflicto en Irán.

El sector de la movilidad quedó representado con la presentación del Informe del Sector de la Bicicleta, elaborado por la Asociación de Marcas y Bicicletas de España (AMBE) y Cofidis, presentado en línea, centrado en las tendencias, retos y perspectivas del uso de la bicicleta en España.

El plano fiscal estuvo presente mediante la campaña informativa “X Solidaria”, que compartió los últimos datos de recaudación de la casilla 106 de “Actividades de Interés Social”. Este acto tuvo lugar en Cinesa Proyecciones y buscó fomentar la colaboración ciudadana en el financiamiento de proyectos sociales.

Fuera del ámbito económico, la agenda recogió la presentación del libro “El fascinante mundo del olfato” de Laura López-Mascaraque en la Academia del Perfume, evento que se sumó a otras actividades culturales, como la inauguración de la exposición “Tramas”, de Carmen Bozzano, artista con discapacidad visual, en el Museo Tiflológico de la ONCE.

Diversas reuniones institucionales también modelaron la jornada. A las 16:30 horas, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, sostuvo un encuentro con la Asociación Familias de Infancia y Juventud Trans “Chrysallis” en la sede del Ministerio de Igualdad. Posteriormente, Redondo participó en la presentación del libro “Nosaltres no tenim por, nosaltres som”, de la fotógrafa Colita, en el Círculo de Bellas Artes.

Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, presidió el Consejo de la Memoria Democrática en España en la sede ministerial a las 17:00 horas, de acuerdo con el cronograma difundido por Europa Press.

La agenda del día sumó el VI Foro Económico elDiario.es, centrado en el liderazgo de España en la estrategia europea, con la participación del ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. María Jesús Montero, vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, intervino entrada la tarde.

En el plano de la música y la neurociencia, la Fundación Princesa de Girona y la Escuela Superior de Música Reina Sofía organizaron una experiencia inmersiva conducida por la pianista y neurocientífica doctora Mei Rui, quien abordó el potencial transformador de la música en la salud y el bienestar.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, asistió a la presentación del libro “Viaje a un mundo nuevo”, de Enric Juliana, en el Ateneo de Madrid, lo que sumó un punto de interés adicional dentro del tejido institucional y cultural de la jornada.

La información recopilada por Europa Press demuestra la diversidad de sectores implicados en la programación informativa y el abanico de temas que conforman la agenda nacional en materia económica, social, medioambiental y cultural, con especial atención a las comparecencias, informes y actos que involucran a sindicatos, asociaciones empresariales y responsables políticos.