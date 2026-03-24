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Feijóo verá la película de Santiago Segura por ser una "buena sátira de la política" y confunde a Almodóvar con Amenábar

El líder del PP expresó en una entrevista su interés por la última obra humorística de Santiago Segura y cometió un error al atribuir el nuevo estreno de Almodóvar a Amenábar, aclarando después que aún no la ha visto

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Durante la entrevista en Antena 3, Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, fue consultado sobre los últimos lanzamientos del cine español, lo que dio lugar a una confusión al atribuir erróneamente el nuevo estreno de Pedro Almodóvar a Alejandro Amenábar. Posteriormente, Feijóo reconoció el error tras la corrección de la entrevistadora y aclaró que aún no ha visto la película 'Amarga Navidad'. Según informó Europa Press, la conversación abordó tanto la cartelera actual como el interés personal del líder del PP por el cine nacional.

El medio Europa Press detalló que Feijóo manifestó su disposición a acudir a las salas para ver la última entrega de la saga ‘Torrente’, titulada 'Torrente Presidente’, dirigida por Santiago Segura. Argumentó su interés en la película señalando que, en su opinión, representa “una buena sátira de la política actual” y subrayó que la saga suele obtener buenos resultados en taquilla. La saga ‘Torrente’ es conocida en España por su enfoque humorístico en temas de actualidad, lo que, según el político, la hace atractiva también para el público general.

Durante la entrevista, Feijóo explicó que suele ver las películas de ‘Torrente’ en casa, ya que su hijo se ha interesado por la mayoría de las producciones de Santiago Segura. El presidente del Partido Popular mencionó específicamente el título “Padre no hay más que uno o algo así”, aunque esa película, también dirigida por Segura, no forma parte de la saga ‘Torrente’, lo que evidencia una confusión por parte del político dentro del extenso repertorio del director. Europa Press consignó que el entrevistado compartió este detalle personal como parte de una conversación más amplia sobre el consumo de cine español en los hogares.

Al abordar la producción ‘Amarga Navidad’, dirigida por Pedro Almodóvar, Feijóo incurrió en un lapsus al confundir el nombre del cineasta, mencionando a Alejandro Amenábar como responsable del filme. Feijóo declaró: “Y Amenábar yo creo que también ha estrenado ahora”, lo que llevó a la entrevistadora a corregirlo. El medio Europa Press precisó que el último estreno de Amenábar fue en 2025, mientras que Almodóvar es el director real de ‘Amarga Navidad’. Tras la aclaración, Feijóo insistió hasta en cuatro ocasiones que no ha visto todavía dicha película, explicando que la verá si le resulta posible.

Además de sus comentarios sobre el cine nacional, Feijóo aprovechó la ocasión para destacar el éxito en taquilla de la saga 'Torrente' y su papel en el entretenimiento familiar, agregando que la popularidad de estas producciones también se refleja en su vida personal a través del interés de su hijo, según publicó Europa Press.

La intervención del líder popular evidenció un conocimiento general de la cartelera española actual, aunque con errores en la identificación de directores y sagas cinematográficas, lo cual suscitó comentarios y puntualizaciones durante la entrevista. Europa Press reportó que Feijóo mostró su intención de mantenerse conectado con la producción cultural española, tanto en el ámbito público como en el privado, al señalar su disposición para asistir al cine o ver películas nacionales en casa.

La entrevista recogida por Europa Press se enmarca en un contexto de promoción y debate sobre las nuevas producciones del cine español, reflejando la atención que generan entre figuras políticas y el público general.

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