Albares ve "repugnante" que los Estados usen el derecho a veto contra el catalán en la UE

Barcelona, 1 jun (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha tildado este lunes de "repugnante" que Estados miembros de la Unión Europea usen el derecho a veto que tienen gracias a la toma de decisiones por unanimidad para "frenar avances", como la oficialidad del catalán, cuando "no hay un interés nacional en juego".

En el marco de las jornadas anuales del Cercle d'Economia, que han arrancado hoy en Barcelona, Albares ha participado en una mesa redonda sobre el modelo de gobernanza de la UE junto con el viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Polonia, Radoslaw Sikorski.

PUBLICIDAD

Albares ha sostenido que la unanimidad es "aceptable cuando hay un interés nacional en juego" para uno de los países de la UE.

"Sin embargo, siempre me ha repugnado cuando he visto un Estado que no lo usa porque haya un interés nacional en juego, sino simplemente para frenar que todos los demás avancemos como queremos", ha indicado.

PUBLICIDAD

Al respecto, ha puesto como ejemplo el debate en la Unión Europea sobre la oficialidad del catalán, que ha vuelto a afirmar que es "una cuestión de tiempo": "¿Si no hay ningún interés nacional, por qué no sumarse inmediatamente a la unanimidad?".

El ministro español también ha mencionado el caso de Hungría, que con el anterior gobierno de Viktor Orbán "usaba este veto no para defender ningún interés nacional, sino para evitar que los demás pudiéramos ayudar a Ucrania".

PUBLICIDAD

En el ámbito de la política de defensa, ha hecho énfasis en la necesidad de un ejército europeo, "que no sustituya a los ejércitos nacionales, pero que defienda Europa cuando la talla de la amenaza sea Europa o cuando Europa tenga que proyectar fuerzas al exterior".

Albares ha considerado que esta mayor integración en defensa es necesaria ante la "amenaza permanente" para Europa que supone actualmente Rusia: "No creo que la actitud agresiva de Rusia hacia el Europa del este vaya a cambiar, por lo menos mientras Putin siga al frente de la Federación Rusa".

PUBLICIDAD

Asimismo, ha sostenido que Europa debe ser capaz de tener "el mismo nivel de disuasión" que ha tenido hasta ahora, pero en un contexto en el que Estados Unidos "invita" a que los europeos asuman mayores cargas por su seguridad.

Mientras Albares ha hecho énfasis en la apuesta de España por mejorar la integración de la industria de defensa europea, el ministro polaco ha remarcado que su país destina un 4,8 % del PIB en defensa y ha reconocido que "cuánto más cercas estás de Rusia, más gastas en defensa".

PUBLICIDAD

"La posición de nuestro ministro de finanzas es diferente, lo crucificarían si no gastara suficiente en defensa, es diferente en otras partes de Europa", ha apuntado el Sikorski, que ha enfatizado que Polonia está "determinada a no volver a ser una colonia rusa y gastará lo que haga falta en el ejército y en una industria de defensa europea".

El ministro polaco ha señalado que "un país que no alimenta a su propio ejército está condenado a alimentar al del extranjero", una cita de Napoleón Bonaparte que ha usado también para disculparse por la participación polaca en la Batalla de Somosierra, en 1808, en el bando francés. EFE

PUBLICIDAD