Espana agencias

Albares ve "repugnante" que los Estados usen el derecho a veto contra el catalán en la UE

Guardar
Google icon

Barcelona, 1 jun (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha tildado este lunes de "repugnante" que Estados miembros de la Unión Europea usen el derecho a veto que tienen gracias a la toma de decisiones por unanimidad para "frenar avances", como la oficialidad del catalán, cuando "no hay un interés nacional en juego".

En el marco de las jornadas anuales del Cercle d'Economia, que han arrancado hoy en Barcelona, Albares ha participado en una mesa redonda sobre el modelo de gobernanza de la UE junto con el viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Polonia, Radoslaw Sikorski.

PUBLICIDAD

Albares ha sostenido que la unanimidad es "aceptable cuando hay un interés nacional en juego" para uno de los países de la UE.

"Sin embargo, siempre me ha repugnado cuando he visto un Estado que no lo usa porque haya un interés nacional en juego, sino simplemente para frenar que todos los demás avancemos como queremos", ha indicado.

PUBLICIDAD

Al respecto, ha puesto como ejemplo el debate en la Unión Europea sobre la oficialidad del catalán, que ha vuelto a afirmar que es "una cuestión de tiempo": "¿Si no hay ningún interés nacional, por qué no sumarse inmediatamente a la unanimidad?".

El ministro español también ha mencionado el caso de Hungría, que con el anterior gobierno de Viktor Orbán "usaba este veto no para defender ningún interés nacional, sino para evitar que los demás pudiéramos ayudar a Ucrania".

En el ámbito de la política de defensa, ha hecho énfasis en la necesidad de un ejército europeo, "que no sustituya a los ejércitos nacionales, pero que defienda Europa cuando la talla de la amenaza sea Europa o cuando Europa tenga que proyectar fuerzas al exterior".

Albares ha considerado que esta mayor integración en defensa es necesaria ante la "amenaza permanente" para Europa que supone actualmente Rusia: "No creo que la actitud agresiva de Rusia hacia el Europa del este vaya a cambiar, por lo menos mientras Putin siga al frente de la Federación Rusa".

Asimismo, ha sostenido que Europa debe ser capaz de tener "el mismo nivel de disuasión" que ha tenido hasta ahora, pero en un contexto en el que Estados Unidos "invita" a que los europeos asuman mayores cargas por su seguridad.

Mientras Albares ha hecho énfasis en la apuesta de España por mejorar la integración de la industria de defensa europea, el ministro polaco ha remarcado que su país destina un 4,8 % del PIB en defensa y ha reconocido que "cuánto más cercas estás de Rusia, más gastas en defensa".

"La posición de nuestro ministro de finanzas es diferente, lo crucificarían si no gastara suficiente en defensa, es diferente en otras partes de Europa", ha apuntado el Sikorski, que ha enfatizado que Polonia está "determinada a no volver a ser una colonia rusa y gastará lo que haga falta en el ejército y en una industria de defensa europea".

El ministro polaco ha señalado que "un país que no alimenta a su propio ejército está condenado a alimentar al del extranjero", una cita de Napoleón Bonaparte que ha usado también para disculparse por la participación polaca en la Batalla de Somosierra, en 1808, en el bando francés. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Ángelo Néstore traslada a su primera novela el pensamiento poético que domina su obra

Infobae

Un técnico de la Diputación señala que el cambio de contrato de David Sánchez debió impulsarlo un órgano político

Un técnico de la Diputación señala que el cambio de contrato de David Sánchez debió impulsarlo un órgano político

Baño de masas de la selección femenina en el primer entrenamiento en Mallorca

Infobae

Marcelo Bielsa: "La ilusión que tengo es máxima"

Infobae

El exdirector de informativos de À Punt asegura que la dana de 2024 les cogió "prevenidos"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Cortes de tráfico en Madrid por la visita del papa Léon XIV: calles afectadas y horarios en los que habrá cortes hasta el 9 de junio

Cortes de tráfico en Madrid por la visita del papa Léon XIV: calles afectadas y horarios en los que habrá cortes hasta el 9 de junio

La Justicia obliga al Ministerio de Trabajo a pagar más a una inspectora que hacía la misma labor que compañeros mejor remunerados

Juicio al hermano de Pedro Sánchez: testigos del conservatorio afirman que su plaza de coordinador en la Diputación de Badajoz “vino muy bien” y que tenía “un buen currículum”

ERC exige a Sánchez dar explicaciones en el Congreso “cuanto antes” sobre Zapatero y PSOE: “Con la que está cayendo...”

Ferraz desliza que hay un trato desigual en las investigaciones judiciales entre el PP y el PSOE: “Informes de la UCO rapidísimos para todo lo que sea socialista”

ECONOMÍA

Compensar al hijo que cuida a sus padres con un piso o dinero puede considerarse una donación encubierta y complicar la herencia

Compensar al hijo que cuida a sus padres con un piso o dinero puede considerarse una donación encubierta y complicar la herencia

¿Seguridad vial o afán recaudatorio? Madrid es la ciudad que más multa, recauda 194,5 millones, tres veces más que Barcelona

Hacienda reactiva las negociaciones para la financiación autonómica y manda cartas a las comunidades para reuniones “inmediatas”

Cotizó 43 años y perdió parte de su pensión por retirarse seis meses antes: los jubilados se rebelan contra el recorte de sus pensiones

Calviño da por superada la amenaza de Trump y avisa: “El gran cambio económico global solo acaba de empezar”

DEPORTES

Oyarzabal elige a sus favoritas para el Mundial 2026, además de España: “Seguro que alguna dará la sorpresa”

Oyarzabal elige a sus favoritas para el Mundial 2026, además de España: “Seguro que alguna dará la sorpresa”

Cuando el deporte es el germen de una “economía creativa” más allá del fútbol: “No es solamente el estadio, es todo lo que está detrás”

Enrique Cerezo zanja la polémica: “Julián Álvarez es jugador del Atlético de Madrid y no solo por la temporada pasada sino por muchas otras”

El Mundial 2026, el ecosistema perfecto para los “ingenieros del caos”: así pueden la desinformación y la IA viralizar mentiras en minutos

La increíble historia de Adrián ‘Vitamina’ Silva, un futbolista de 55 años que sigue jugando los 90 minutos: “Estoy en mi mejor momento”