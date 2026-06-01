El presidente del Rocasa: No somos las más altas ni las más fuertes, ganamos por ser grupo

Las Palmas de Gran Canaria, 1 jun (EFE).- El presidente del Rocasa Gran Canaria, Antonio Moreno, ha apuntado este lunes cuál cree que es la clave del éxito de su club, que se ha alzado este fin de semana con el título de la Liga Guerreras Iberdrola por segunda vez en su historia: "No lo esperábamos, porque no somos ni las más altas, ni las más fuertes, ni las que más corren; somos el grupo".

"Hemos tardado unos años en volver (el Rocasa conquistó la primera Liga de su palmarés hace siete años), pero amenazamos con seguir intentando volver", ha remarcado Moreno, en declaraciones a la prensa tras la recepción que les ha ofrecido el presidente de Canarias, Fernando Clavijo.

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El responsable de la entidad ha mostrado su orgullo por el logro y porque ello les da derecho a participar en competición europea para la próxima temporada, pese a que al inicio de la campaña "no daban un duro" por que lograran el trofeo final.

Una competición europea que ya conocen cómo es levantarla, porque tienen tres entorchados continentales en toda su historia, por lo que la Liga doméstica se les ha atragantado más, sobre todo este año con el formato play-off que ha reconocido que es "un poco traicionero".

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Moreno también ha apuntado que algunas de las jugadoras del equipo se marcharán porque no se puede evitar, pese a que él entiende que la mejor manera de fichar es "no cambiar nada" y dar estabilidad a la plantilla.

"Mantenemos lo que tenemos, no tenemos mucho más. Entonces, hay algunas que se van, ya está todo fichado para jugadoras de las mismas características para seguir más o menos igual", ha explicado.

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Sobre el joven entrenador que cogió las riendas del Rocasa en diciembre, Dejan Ojeda, lo ha calificado como "osado y atrevido" y ha a resaltado que ha sabido dar juego a todas sus pupilas, incluso las menos experimentadas, para poder dar descanso a las asiduas, sacando el máximo provecho de ellas.

Una de esas jugadoras es Almudena Rodríguez, lateral diestra del Rocasa e internacional con España, quien ha asegurado que este es un "sueño cumplido", ya que por fin consigue levantar el único título que le quedaba.

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Rodríguez espera que este hito les sirva para "remontar" el año que viene y seguir luchando "por todos los que vengan".

En su caso, por encima de todo, después del sacrificio que ha tenido que hacer para poder recuperarse de su complicada lesión, que la dejó en el dique seco por un tiempo en el que llegó incluso a plantearse tirar la toalla.

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"Las ganas y el creer en nosotras" han sido las claves que ha señalado para lograr este título, que tuvieron que trabajar y "luchar constantemente" porque "nadie" les regaló cada victoria que lograron hasta llegar a este momento, ha subrayado. EFE

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