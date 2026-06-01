Un centenar de docentes pide la dimisión de Pérez Llorca en la entrega de unos premios

València, 1 jun (EFE).- Cerca de un centenar de docentes se ha concentrado frente al Palau de la Música de València, donde el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, asiste en la tarde de este lunes a la entrega de Premios de Excelencia Académica GVA, para exigir su dimisión y la de la consellera de Educación, Carmen Ortí.

Los manifestantes, acompañados por una pequeña banda de música y ataviados con petos amarillos y pitos, han silbado y gritado "vergonya" (vergüenza) a un grupo de agentes de la Policía Nacional que controlaba las inmediaciones del edificio, y han cantado "No es pega" (No se pega), en alusión a la agresión policial que sufrió este domingo una mujer que se manifestaba frente a la Conselleria de Educación.

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El jefe del Consell ha entrado directamente por el garaje del Palau, lo que ha provocado que algunos manifestantes tratasen de seguir a los coches oficiales, por lo que la policía ha realizado un cordón policial para evitar que más docentes pudiesen acceder a la rampa de entrada al aparcamiento.

Durante el acto de entrega de premios en la Sala Iturbi del Palau, un asistente sentado entre el público se ha alzado y ha gritado, "Señor presidente, por favor, siéntese a dialogar con los profesores", lo que ha sido aplaudido por el resto de la sala.

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En la calle, los manifestantes han continuado protestando con sus eslóganes reivindicativos y portando algunos carteles en los que se podía leer "Docents cremats en lluita", mientras se desarrollaba el acto.

La Comunitat Valenciana inicia este lunes la cuarta semana de huelga indefinida del profesorado no universitario de la educación pública. EFE

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