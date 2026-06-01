Sito: "El Ucam mereció estar por delante de todos excepto el Madrid"

Murcia, 1 jun (EFE).- El Ucam Murcia mereció "estar por delante de todos los rivales, excepto el Real Madrid" al final de la fase regular de la liga Endesa de baloncesto, a juicio de entrenador universitario, Sito Alonso, que afronta la serie de cuartos de final ante el Barcelona como "algo normal", porque "lo que el equipo quiere es estar en la final".

El técnico del conjunto universitario compareció en rueda de prensa ante el encuentro fijado a las siete de la tarde de este martes en el Palacio de los Deportes. Será el primero de una confrontación programada al mejor de tres y los de la capital del Segura llegan tras haber completado una gran fase regular.

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Sito ensalzó el trabajo del colectivo -"los jugadores hicieron que esta sea la mejor campaña regular de mi vida", expuso- y, a la afición, le envió el mensaje de que viva este tramo del curso con ilusión: "El aficionado tiene que estar muy ilusionado aunque enfrente esté un rival que siempre es favorito y en la Euroliga peleó por llegar a la Final a Cuatro".

Alonso se refirió a la contundente derrota por 77-102 que el Barça encajó este domingo ante el Valencia Basket en el Palau Blaugrana, un resultado que impidió que los granas fueran segundos y hayan terminado la fase regular en el cuarto puesto con 25 victorias y sólo nueve derrotas, mismo bagaje que presentaron el propio cuadro valenciano, segundo; y el Kosner Baskonia, tercero.

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"Lo que más le duele de ese resultado es que no quedamos segundos cuando se hizo un trabajo lo suficientemente bueno durante el año para quedar por delante de todos los rivales que tuvimos excepto el Real Madrid", comentó.

Además, resaltó que el conjunto al que dirige fue "el mejor de la segunda vuelta" con 14 victorias de los 17 disputados en esa parte del campeonato, en el que sólo cayó en las pistas del Valencia por 110-84, el Madrid por 131-123 en la prórroga y el Baskonia por 87-80.

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Focalizado en ese emparejamiento con el Barcelona le dio carácter de normalidad aunque sea la primera vez que el UCAM CB se mida a los azulgranas en la pelea por el título. "Lo vemos como algo normal y lo que queremos es vernos en la final", declaró.

Sito, quien cuenta con todos los integrantes de su plantilla, incluido el alero estonio Sander Raieste, ya recuperado de un proceso vírico, tuvo palabras para quien es su líder en la pista. Muchas de las opciones de pasar de ronda por parte de los universitarios dependen de lo que sea capaz de hacer David DeJulius, de quien este lunes se supo que forma parte del quinteto ideal de la Liga.

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Su entrenador se refirió al base estadounidense con pasaporte eslovaco y aseguró que el reconocimiento obtenido "se lo ganó con su trabajo y su humildad".

El de Detroit, segundo máximo anotador de la competición con 17,8 puntos por partido, aparece en ese quinteto junto al dominicano Jean Montero, del Valencia; el croata Mario Hezonja, del Madrid; el francés Timothé Luwawu-Cabarrot, del Baskonia; y otro croata como Luka Bozic, del Covirán Granada. EFE

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