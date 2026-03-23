Sumar pide movilización social para salvar la prórroga de alquiler: La remontada de la izquierda vendrá de la vivienda

El reclamo de los asistentes por colocar en el centro del debate político la cuestión de la vivienda marcó el tono de la cumbre celebrada en el Congreso, donde líderes del espacio Sumar insistieron en la urgencia de forjar una alianza con la ciudadanía para garantizar la prórroga de los contratos de alquiler que vencen en 2026. Según informó Europa Press, la principal estrategia expuesta por los dirigentes consiste en movilizar a la sociedad para lograr que el Congreso apruebe la medida, destacando las posibles consecuencias políticas y sociales si finalmente no se logra validar el decreto.

Durante el encuentro, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, afirmó que sin la intervención de Sumar no se habrían alcanzado los avances actuales en materia de vivienda, argumentando que esta área debe ser la principal bandera de la izquierda para las próximas elecciones generales. Díaz detalló, según reportó Europa Press, que el espacio político que representa mantiene diferencias con el PSOE respecto a las soluciones para la crisis de acceso a la vivienda; por ello subrayó la importancia de mantener la presión y activar la movilización en conjunto con sindicatos de inquilinos y organizaciones sociales.

La cumbre, celebrada en la Cámara Baja, reunió a figuras como los ministros Ernest Urtasun (Cultura), Pablo Bustinduy (Derechos Sociales), y Mónica García (Sanidad), así como al coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, los diputados Alberto Ibáñez (Compromís) y Vicenç Vidal (Més per Mallorca), las coordinadoras de Comuns, Candela López y Gemma Tarafa, y la coordinadora de Sumar, Lara Hernández. Europa Press detalló que la cita llegó poco después de que los ministros de Sumar se ausentaron del Consejo de Ministros anterior, una acción utilizada para reclamar la inclusión en el plan anticrisis del control de beneficios extraordinarios de grandes empresas y la prórroga de contratos de alquiler.

En su intervención, Díaz enfatizó que es fundamental situar la vivienda en el centro de la discusión política, y describió el enfrentamiento con el PSOE durante el Consejo de Ministros como “una batalla que fue gruesa”, recalcando que ganar esta disputa es crucial. Además, advirtió a partidos como Junts, PP y Vox sobre el coste electoral que podrían afrontar si no respaldan el decreto de alquileres, y defendió la necesidad de que la izquierda avance en mejoras sociales para evitar que la extrema derecha capitalice el malestar ciudadano.

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, reiteró, según publicó Europa Press, que Sumar aporta el impulso necesario dentro del Gobierno para afrontar intereses económicos frente a los que el PSOE es menos resolutivo, y señaló como tarea principal “disciplinar a los rentistas y al oligopolio eléctrico”. Urtasun también llamó a Junts a reconsiderar su posición ante el decreto, cuestionando si un eventual rechazo respondería a los intereses catalanes, y animó a desenmascarar a Vox, sugiriendo que se trata de un partido alineado con los intereses de los arrendadores de viviendas. El ministro urgió a una movilización nacional para defender el decreto, estableciendo que se trata de una iniciativa determinante para el resto de la legislatura.

Por su parte, la ministra de Sanidad, Mónica García, defendió la ausencia de los representantes de Sumar durante la reunión del Consejo de Ministros como una respuesta para exigir medidas efectivas en el control de los márgenes empresariales y para abordar directamente el incremento de los alquileres que afecta a la mayoría social. García afirmó que cualquier acción que permita aliviar la carga económica de las familias resulta válida, y aseguró que durante el mes siguiente se dedicarán a sacar adelante la prórroga de los alquileres en el Congreso. Manifestó que la alternativa de izquierda tiene recorrido político asegurado para próximos años y reivindicó el valor de pertenecer a un espacio plural que impulsa políticas beneficiosas para la sociedad.

Según consignó Europa Press, Antonio Maíllo, coordinador federal de IU, criticó la escasa atención dedicada por Pedro Sánchez al decreto de vivienda en comparación con la implicación del espacio Sumar, destacando que mientras el presidente aborda la cuestión por un breve momento, ellos están dispuestos a emplear un periodo más largo con el fin de asegurar la aprobación de la medida. Maíllo insistió en construir una movilización social y defendió que la coalición que representa es imprescindible para frenar el avance de la derecha y proteger a las mayorías sociales.

Verónica Martínez Barbero, portavoz del grupo plurinacional en el Congreso, sostuvo que el empuje de Sumar ha sido decisivo para que el PSOE adoptara ciertas posturas durante la legislatura, y subrayó el papel de este espacio como referente de unidad en la izquierda. Alberto Ibáñez, diputado de Compromís, añadió que el electorado exige avanzar en la reducción de los costes de la vivienda y de las facturas energéticas, y cuestionó la tendencia del PSOE de centrarse únicamente en posicionamientos simbólicos como el 'No a la guerra' sin desarrollar soluciones directas para la economía familiar.

La intervención del diputado de Més per Mallorca, Vicenç Vidal, hizo hincapié en que el objetivo prioritario debe ser la vivienda para combatir las desigualdades, y reclamó avances en políticas sociales hasta la conclusión de la legislatura con el propósito de cumplir con las expectativas de sus votantes.

Diversos momentos del encuentro incluyeron críticas dirigidas al PP y a su líder, Alberto Núñez Feijóo. Según detalló Europa Press, la vicepresidenta Díaz acusó al partido de actuar supeditado a los intereses del presidente estadounidense, Donald Trump, y señaló que Feijóo prioriza su alineación con el Ejecutivo norteamericano frente a una actuación política que beneficie al país.

A lo largo de todo el debate, los dirigentes insistieron en que la aprobación de la prórroga de los contratos de alquiler representa el eje central para revitalizar las expectativas electorales de la izquierda y para frenar el crecimiento de la derecha y de la extrema derecha, vinculando el acceso a la vivienda con la estabilidad y el bienestar social. Europa Press subrayó que los asistentes coincidieron en que el respaldo activo de la ciudadanía resulta imprescindible para responder a una situación en la que los intereses económicos y políticos en juego determinarán no solo el presente de la política habitacional, sino también la composición del futuro mapa electoral.