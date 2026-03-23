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Ortega Smith seguirá como portavoz de Vox en Madrid hasta que hablen los tribunales

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Madrid, 23 mar (EFE).- El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, ha asegurado que seguirá ejerciendo su cargo en el grupo municipal hasta que finalice el mandato en 2027 y ha insistido en que se quedará hasta que los tribunales digan lo contrario: "Se han chocado contra un muro de piedra", ha concluido.

Ortega Smith ha hecho estas declaraciones en la rueda de prensa como portavoz del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Madrid en la que ha sido preguntado por su situación dentro del partido liderado por Santiago Abascal.

"Vamos a recurrir a los tribunales y serán estos los que tenga la última palabra", ha enfatizado Ortega Smith, quien ha agregado que siempre ha actuado en la "legalidad" y así lo va a poner de manifiesto en el Ayuntamiento para que "le permitan seguir trabajando hasta que los tribunales digan lo contrario".

Ha asegurado que pidieron su cabeza de “manera fulminante” desde que se negó, junto con parte de su equipo, a “determinados comportamientos y facturas” que no le parecían éticos "ni muy legales”.

Además, ha dicho que no tiene "ninguna fe" en el recurso que ha presentado contra su expulsión del partido y ha incidido en que en la formación que preside Abascal no hay imparcialidad ni respeto a las garantías.

Así, ha señalado que la resolución del recurso será “condenatoria de todos los males del infierno” y que si pudieran lo “expulsan de Madrid” o lo “deportan de España”, todo para justificar “que no puede ser portavoz y seguir siéndolo hasta finalizar el mandato”.

Ortega Smith ha insistido en que los comportamientos individuales de “determinadas personas” no pueden “manchar la honradez y la ética” de Vox y sus afiliados, y ha defendido que se debe celebrar un congreso para que se expliquen “comportamientos organizativos poco respetuosos” cuando “el ordeno y mando es el orden del día”. EFE

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