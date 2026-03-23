Espana agencias

Los Odeón premian a Rosalía y a Sabina por el disco y la gira de mayor éxito de 2025

Guardar

Madrid, 23 mar (EFE).- Los Premios Odeón, que reconocen principalmente los trabajos musicales de artistas españoles con mayores éxitos en ventas, han distinguido este lunes a Rosalía con el galardón al "disco del año" por 'Lux' y a Joaquín Sabina por la gira que más entradas vendió en 2025 por su despedida de los escenarios.

Organizados desde hace siete ediciones por la Entidad de Gestión de Derechos de Propiedad Intelectual (AGEDI), que agrupa y representa a los productores fonográficos en España, este lunes ha dado a conocer los destinatarios de estos premios en 27 categorías.

Como en 2023, cuando lo consiguió con 'Motomami', Rosalía ha repetido galardón por ser 'Lux' el álbum español más vendido del pasado año, una proeza que consiguió en solo siete semanas en las que se mantuvo como el número 1 en la lista oficial de Promusicae.

A unos días de que se publique el Anuario de la Música en Vivo, se ha conocido asimismo que la gira de mayor éxito fue 'Hola y adiós' de Sabina, que para celebrar su retirada de los escenarios dio 71 conciertos a ambos lados del Atlántico, con más de 700.000 entradas vendidas.

Además de ellos también han sido distinguidos Quevedo y Delaossa por su colaboración en 'Still Luvin', considerada la "canción del año" por su recorrido en listas, así como otro artista del mundo urbano, JC Reyes, que ha recibido con 'Celosa' el premio al "videclip del año".

Como curiosidad, en esta edición dos de los galardones han sido compartidos. Así, la "mejor canción pop" ha recaído tanto en 'La perla' de Rosalía y Yahritza como en 'Superestrella' de Aitana, cuyo 'Cuarto azul' ha sido calificado además como "mejor álbum de pop".

También ha sido compartido el premio a la canción rock, que fue para 'Caída libre' de Leiva con Robe y para 'A contraluz' de Fito y Fitipaldis.

Las categorías de rock se completan con 'Gigante' de Leiva como el mejor disco y con el grupo madrileño Ultraligera como revelación.

En el apartado pop, la menorquina Chiara Oliver aparece como "artista revelación".

El premio al "mejor álbum urbano" es para 'Nacer de nuevo' de JC Reyes, mientras que 'Tu vas sin (Fav)' de Rels B aparece como la "mejor canción urbana" y Rusowsky como el artista revelación en este género.

Los premios en la categoría de música alternativa son para Guitarricadelafuente con su álbum 'Spanish Leather' y para 'Com Vocè', la canción que unió a Judeline y Amaia. La catalana Lia Kali ha sido distinguida como "mejor artista alternativa" en 2026.

En flamenco, el segundo álbum discográfico de la que fuera artista revelación flamenca hace dos años Marta Santos, 'Aquí no sobra nadie', se lleva el premio al mejor álbum y Luis Cortés repite como el año pasado con el galardón a "mejor canción flamenca" con 'Enséñame a Volar'. María Terremoto es la revelación en este ámbito.

En las categorías internacionales figuran 'Debí tirar más fotos' de Bad Bunny como "mejor álbum latino", 'La Plena (w Sound 05)' de W Sound, Beéle y Ovy on the drums como "mejor canción latina". De este combo, además Beéle recibe otro premio, el de revelación.

La lista de premiados se cierra con la mundialmente reconocida Taylor Swift con 'The Life of a Show Girl', como "mejor álbum internacional". 'APT.' de Rosé y Bruno Mars se alza como "mejor canción internacional" y Damiano David como artista revelación tras su despegue como solista al margen de Maneskin. EFE

Últimas Noticias

Yolanda Díaz, al dirigente del PP que cuestionó la higiene de Sumar: "Se retrata quien dice semejante estupidez"

Yolanda Díaz, al dirigente del

El subdirector de Emergencias en la dana achaca el retraso en mandar el Es Alert a la tardanza del aval de los políticos

El subdirector de Emergencias en

Illa se despide de Manuel Escudero, "referente de compromiso, rigor y pensamiento progresista"

Salvador Illa lamentó la pérdida del presidente de la fundación Avanza y exembajador ante la OCDE, honrándolo públicamente como ejemplo de valores progresistas y transmitiendo el pésame del PSC a sus allegados

Illa se despide de Manuel

A prisión cuatro de los seis detenidos por robar camiones en estaciones de servicio

Infobae

La Guía Repsol otorga 331 nuevos Soletes a restaurantes y bares de España y Andorra

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Irán utiliza la foto de

Irán utiliza la foto de Pedro Sánchez y difunde un vídeo en el que el presidente encabeza sus misiles dirigidos contra Israel

Un preso que trabajaba en el taller de la cárcel recibirá una indemnización de 1.500 por haber sido despedido de forma injustificada

Una mujer compra una casa de 300 años de antigüedad y la derriba sin autorización: el ayuntamiento da la razón a los vecinos y le ordena que la reconstruya

La guerra en Irán retrasa el mayor pedido de tricornios en la historia de la Guardia Civil: 16.565 sombreros que por primera vez se podrán hacer con material sintético

España, el ‘Paraíso’ donde la riqueza de los narcos sobrevive a las condenas: “Van a hacer todo lo posible por seguir ganando dinero”

ECONOMÍA

Ona Folgado, asesora financiera: “Cuando

Ona Folgado, asesora financiera: “Cuando firmamos arras mucha gente se relaja, pero en este momento es cuando hay que estar más atentos”

La Justicia confirma que Airbnb tendrá que pagar la multa de 64 millones de euros impuesta por Consumo por infracciones en sus anuncios

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “Si eres empresario este es uno de los errores que más caros te pueden salir”

El precio de la gasolina este 23 de marzo en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España

El metal que ha usado China contra Trump, que se ha revalorizado un 520% en un año y que puede beneficiar a España

DEPORTES

La posición de Fernando Alonso

La posición de Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato de pilotos de la F1

Las palabras del Cholo Simeone tras el partido entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid: “No hemos perdido por el árbitro”

Así fue la expulsión de Valverde en el partido entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, tras un nuevo encontronazo con Baena

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en LaLiga

El Real Madrid se levanta y consigue una apretada victoria ante el Atlético de Madrid para mantenerse vivo en LaLiga