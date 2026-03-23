Feijóo alaba el "modelo de éxito" de Moreno y afirma que las elecciones son una "oportunidad de reforzarlo"

La fecha del 17 de mayo ha adquirido relevancia política en el contexto andaluz debido al anuncio del presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, sobre el adelanto de las elecciones autonómicas. Según informó Europa Press, esta decisión se ha presentado como una vía para mantener la capacidad política e institucional de la región, especialmente en un período en el que la situación económica requiere estabilidad y toma de decisiones anticipada. En este escenario, el Partido Popular busca consolidar la mayoría absoluta obtenida en la anterior legislatura y asegurar la continuidad del llamado “modelo de éxito” que ha caracterizado a la administración de Moreno.

El presidente nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, utilizó la red social X para señalar que los comicios en Andalucía representan una oportunidad para reforzar este modelo de gobierno. De acuerdo con las declaraciones recogidas por Europa Press, Feijóo destacó los avances logrados bajo la gestión de Moreno, calificando el actual periodo como una etapa de prosperidad y estabilidad que debería continuar desarrollándose en la comunidad. Feijóo también instó a la ciudadanía andaluza a participar activamente en la votación, recalcando que el futuro de la región queda ahora en manos de sus habitantes.

La decisión de adelantar los comicios responde, según detalló Europa Press, a la intención de maximizar la participación ciudadana. El propio Moreno señaló que la fecha escogida se ajusta al objetivo de permitir que el mayor número de andaluces posibles acudan a las urnas. Esta medida también busca dotar a Andalucía de solidez institucional en los meses venideros, lo que, según afirmó el presidente de la Junta, resulta especialmente relevante dada la coyuntura económica que enfrenta la región.

En el panorama político andaluz, el Partido Popular se enfrenta a una competición marcada por la renuncia de la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien ha confirmado su salida del Ejecutivo central para centrarse en la campaña autonómica. Europa Press informó que Montero dejará el ministerio en los próximos días, dando paso a un escenario en el que el debate sobre el relevo en el Gobierno central y las dinámicas políticas locales concentran la atención.

Moreno, según publicó Europa Press, realizó un balance de su periodo al frente de la Junta durante los últimos cuatro años, enfatizando que la comunidad ha experimentado avances y ha ganado solidez institucional. Señaló que durante esta legislatura se ha promovido la convivencia y la gestión centrada en el interés general, lo que, en su opinión, ha sentado las bases para una mejora continua en la región. Su mensaje subrayó que la convocatoria electoral anticipada persigue dar respuesta a las necesidades económicas y mantener la estabilidad lograda en este tiempo.

Por su parte, la campaña electoral tendrá como uno de los ejes principales la disputa entre el PP y la figura de María Jesús Montero, quien aspira a liderar la administración regional tras dejar el Gobierno central. La pugna por el control del Parlamento andaluz se presenta como una contienda relevante en el contexto político nacional, dada la importancia demográfica y económica de Andalucía.

Durante la presente legislatura, el gobierno de Juan Manuel Moreno ha ostentado una mayoría absoluta, lo que ha permitido la aplicación de políticas sin depender de pactos con otras formaciones. Europa Press destacó que este es uno de los aspectos centrales para el Partido Popular, que aspira a retener esa mayoría para afrontar el siguiente periodo con capacidad de acción directa y sin condicionamientos externos.

En su comunicación pública, Feijóo reiteró la importancia de garantizar que la estabilidad y la prosperidad continúen expandiéndose en Andalucía mediante el apoyo a la actual gestión. El mensaje compartido a través de X, recogido por Europa Press, sostuvo que “los andaluces tienen la palabra”, en alusión a la decisión democrática que definirá el rumbo de la comunidad autónoma en los próximos años.