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El PP traslada a Bolaños sus exigencias al decreto anticrisis sobre IRPF y centrales nucleares y pide consultar a CCAA

El principal partido de la oposición envió una carta a Félix Bolaños para reclamar cambios urgentes en la normativa vigente, entre ellos la revisión de tributos y la inclusión de nuevos actores en la toma de decisiones sobre apoyos económicos

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La carta enviada por el Partido Popular a Félix Bolaños incluye la petición de que se consulte a las Comunidades Autónomas antes de adoptar las rebajas fiscales propuestas en el decreto anticrisis, con el argumento de que estas administraciones asumirán el 50% de los costes que conllevan dichas medidas. Según consignó el medio, el PP considera imprescindible este proceso de información, ya que las autonomías deben ser escuchadas y respetadas en la toma de decisiones que impactan directamente en sus competencias financieras. De acuerdo con lo publicado por la agencia, el principal partido de la oposición trasladó formalmente al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes sus exigencias respecto a varios puntos del decreto, entre los que destacan el tratamiento del IRPF y el futuro de las centrales nucleares.

La misiva, firmada por la portavoz parlamentaria Ester Muñoz, valora como “correcto” que se hayan incluido reducciones fiscales promovidas por el PP y no aceptadas anteriormente por el Gobierno, según reportó la fuente original. Entre las medidas reconocidas se encuentran la disminución del IVA al 10% para combustibles, electricidad y gas, la reducción del Impuesto Especial sobre la Electricidad, ayudas extraordinarias de 0,20 euros por litro de gasóleo destinadas al transporte profesional por carretera, agricultores, ganaderos y pescadores, así como compensaciones para la industria en riesgo de deslocalización debido al coste de CO2. El PP agradece estos cambios de criterio, que en su opinión demuestran una rectificación en la postura del Ejecutivo, según explicaron al medio.

No obstante, el Partido Popular advierte que el decreto resulta “insuficiente” y denuncia la ausencia de medidas consideradas esenciales por esta formación para consolidar una respuesta integral y sólida frente a la crisis, según detalló la publicación. Una de las críticas principales se centra en la falta de actualización de los parámetros del IRPF, lo que a juicio del PP significa una subida de impuestos oculta dirigida especialmente a las familias con hijos. La formación liderada por Alberto Núñez Feijóo argumenta, según publicó la fuente, que esta situación se agravará con el aumento general de precios atribuido al encarecimiento energético y recalca que no contemplar medidas específicas para estos colectivos resulta incomprensible en el contexto actual.

La carta traslada además la solicitud de que ciertas medidas adoptadas por el Gobierno adquieran carácter permanente. En este sentido, el PP pide expresamente la eliminación total del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica y el mantenimiento de una bonificación del 80% de los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución para la industria electrointensiva, aspectos que consideran clave para el sector industrial español, según informó el medio.

Respecto a la política energética, el Partido Popular manifiesta que el decreto está en contradicción con los objetivos de resistencia ante futuros shocks en el sector, tal como publicó la fuente. El partido subraya que la disposición final habilita al Gobierno para designar nuevos nudos de transición justa en ubicaciones de centrales nucleares en proceso de cierre, lo que a su entender refuerza el cronograma para el desmantelamiento de estas plantas. Según argumenta la formación, esta estrategia es incompatible con la garantía del suministro eléctrico y con el objetivo de contar con fuentes estables y libres de emisiones, señalando que la energía nuclear representa actualmente uno de los pilares más fiables del sistema en términos de estabilidad y descarbonización. Por este motivo, el PP defiende la necesidad de mantener en funcionamiento las centrales.

Otro aspecto relevante de la misiva remitida al ministro Bolaños radica en la advertencia sobre los controles parlamentarios y la gestión del gasto público. De acuerdo con el PP y según recogió la publicación, la disposición final del decreto permitiría que el Gobierno financie de manera automática y sin límite de cuantía cualquier política de extensión de prestaciones no contributivas, eludiendo el control parlamentario si, como ocurre actualmente, no se han aprobado los Presupuestos Generales del Estado.

A pesar de las críticas formuladas, el PP reconoce que el periodo de 30 días de vigencia del decreto permite que el Ejecutivo revise e incorpore las cuestiones planteadas. Según expresaron en la carta y recogió la fuente, consideran que este margen temporal ofrece una oportunidad para que se atiendan las demandas trasladadas, tanto en lo relativo a la ampliación de las actuaciones fiscales como a la implicación de las Comunidades Autónomas en el proceso de toma de decisiones.

En suma, el Partido Popular plantea una serie de propuestas y advertencias clave: exige cambios en la normativa que refuercen el papel de las Comunidades Autónomas, solicita revisiones profundas en la fiscalidad sobre la renta y la electricidad, reclama una reconsideración del debate sobre el cierre de centrales nucleares y alerta sobre los riesgos de limitar los controles parlamentarios sobre partidas presupuestarias, según lo reportado por la fuente original.

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