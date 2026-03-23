Espana agencias

El líder Olimpia amplía su ventaja en Paraguay

Guardar

Asunción, 22 mar (EFE).- El 2 de Mayo venció este domingo por 2-0 a Sportivo Luqueño en la duodécima fecha del torneo Apertura paraguayo, mientras que Olimpia amplió su ventaja como líder tras derrotar a Guaraní con idéntico resultado.

Los goles del defensa Miguel Barreto y del delantero Mathías Cáceres sentenciaron la suerte del partido. El 2 de Mayo subió a la novena posición con 12 puntos y Luqueño quedó sepultado en el penúltimo puesto.

Nacional paró en seco en esta jornada al igualar 0-0 con San Lorenzo. Con 20 puntos es tercero.

Olimpia se llevó el sábado el triunfo en el clásico más añejo en Paraguay a expensas de Guaraní, y acumuló 30 unidades, 7 más que su escolta Cerro Porteño.

El Decano encadenó su tercera victoria consecutiva y mantuvo su marcha imbatible en el torneo local con goles del juvenil Eduardo Delmás y del defensa Mateo Gamarra.

Guaraní, que afrontó el partido bajo la dirección interina de Claudio Vargas tras la salida del técnico Víctor Bernay, descendió a séptimo con 13 enteros.

Cerro Porteño derrotó el sábado por 2-3 a Libertad en el primer partido que disputa el conjunto azulgrana desde la salida del entrenador uruguayo Jorge Bava, quien ahora dirige a Nacional en Montevideo.

El Ciclón de Barrio Obrero puede seguir soñando con pelear el título luego de haber conquistado el torneo Clausura 2025 y la supercopa local.

Libertad, por su parte, marcha cuarto con 17 puntos.

La duodécima jornada terminará el lunes con el partido de Trinidense contra Recoleta y de Rubio Ñu contra Sportivo Ameliano. EFE

Últimas Noticias

Los Tigres derrotan al San Luis en el Clausura mexicano

Infobae

Boca vuelve a ganar en casa y River logra su tercer triunfo consecutivo

Infobae

Griezmann viaja a Estados Unidos para fichar por Orlando para la próxima temporada

Infobae

Muere un motorista al colisionar con la mediana en Las Palmas de Gran Canaria

Infobae

Landaluce se 'carga' a Khachanov y buscará vengar a Alcaraz en octavos de Miami

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un jurado popular declara culpables

Un jurado popular declara culpables de asesinato a Yolanda Moreno y Gustavo Pretel por arrojar a una bebé a un contenedor

Rescatados los cuatro jóvenes que habían quedado atrapados entre escombros tras el colapso de un hospital abandonado en Barcelona

La acusada de arrojar a su bebé a un contenedor en Mallorca no se presenta a la lectura del veredicto en la Audiencia y la Policía trata de localizarla

La Audiencia Nacional avala extraditar a un venezolano acusado de narcotráfico pese a que denuncia ser víctima de persecución política en su país

Pedro Sánchez exige la apertura del estrecho de Ormuz tras la escalada de tensión entre EEUU e Irán: “El mundo no debería pagar las consecuencias de esta guerra”

ECONOMÍA

Este es el truco que

Este es el truco que puedes usar para demostrar todos los incumplimientos de la empresa, según una abogada

El empleo crecerá más de un 12% en Semana Santa, impulsado por la hostelería y el transporte: Andalucía lidera una campaña marcada por la temporalidad

Cómo hacer la declaración de la Renta 2026 si te has divorciado

Llenar el depósito cuesta hasta 20 euros más: la subida de los carburantes encarece en 225 euros al año el gasto medio de los hogares españoles

Cómo solicitar las ayudas para empresas afectadas por las borrascas en Andalucía de hasta 150.000 euros

DEPORTES

La posición de Fernando Alonso

La posición de Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato de pilotos de la F1

Las palabras del Cholo Simeone tras el partido entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid: “No hemos perdido por el árbitro”

Así fue la expulsión de Valverde en el partido entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, tras un nuevo encontronazo con Baena

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en LaLiga

El Real Madrid se levanta y consigue una apretada victoria ante el Atlético de Madrid para mantenerse vivo en LaLiga