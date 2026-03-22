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Zubeldia sufre una lesión en el bíceps femoral izquierdo y es duda para la final de Copa

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San Sebastián, 22 mar (EFE).- La Real Sociedad ha confirmado este domingo que Igor Zubeldia sufre una lesión del músculo bíceps femoral izquierdo, por lo que su presencia en la final de la Copa del Rey del próximo 18 de abril es una incógnita.

En apenas una semana, Pellegrino Matarazzo ha perdido a Yangel Herrera y Zubeldia por lesiones musculares, y ambos son seria duda para la final ante el Atlético de Madrid.

El central de la localidad guipuzcoana de Azkoitia tuvo que pedir el cambio ante el Villarreal el viernes, al sufrir un pinchazo en la parte posterior de su muslo izquierdo, circunstancia por la que se le vio afectado en el banquillo.

Este sábado se ha sometido a una resonancia para conocer con precisión la afectación y, aunque el club no ha concretado la gravedad ni el tiempo de baja que acarreará, es probable que necesite cerca de un mes de recuperación.

En consecuencia, el técnico de New Jersey solo tendrá disponible a Jon Martín, Caleta-Car y Aritz Elustondo, este último con mucho menos protagonismo en este 2026.

Igor Zubeldia ha disputado 26 encuentros en la presente campaña, aunque no está teniendo el protagonismo de otros años.

Desde la llegada de Matarazzo, Jon Martín, Zubeldia y Caleta-Car han ido rotando, siendo el de Lasarte el más titular de los tres.

Pese a ello, el de Azkoitia había cogido mayor protagonismo en las últimas fechas e incluso fue el elegido para acompañar a Jon Martín en la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey ante el Athletic. EFE

asr/is/fc

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