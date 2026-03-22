La borrasca Therese podría alcanzar el sur de la península

Madrid, 22 mar (EFE).- La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo que la borrasca Therese mantenga en una situación de inestabilidad las islas Canarias, que puede alcanzar el sur de la Península, con cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones.

Las precipitaciones serán abundantes en Canarias en las islas de mayor relieve, con intensidades fuertes e incluso localmente muy fuertes, sin descartar que puedan ir acompañadas de tormenta y granizo.

En la mitad sur de la Península, las precipitaciones serán en general débiles y de carácter ocasional, con algún chubasco más intenso en el extremo sur que podría ir acompañado de tormenta en el litoral, y tendiendo a abrirse claros a lo largo del día.

Cielos poco nubosos en general en el resto de la Península y en Baleares, con nubosidad baja matinal en el extremo norte y posibles precipitaciones débiles o moderadas en el nordeste de Cataluña al final del día.

Es probable la formación de bancos de niebla matinales en zonas bajas del suroeste de la meseta norte y el este de la meseta sur.

Las temperaturas máximas disminuirán en el extremo norte peninsular predominando los aumentos en el resto, sobre todo en el centro este peninsular. Pocos cambios en los archipiélagos.

Mínimas en descenso en la Península y Baleares y con pocos cambios en Canarias. Son probables las heladas, débiles en general en zonas altas de los Pirineos y la Ibérica.

En el interior de la Península viento flojo variable con tendencia a predominar la componente norte y algo más intenso por la tarde; cierzo moderado en el Ebro, con probables rachas muy fuertes al final del día en los prelitorales de Tarragona.

Viento moderado del este en litorales del sur y del noroeste, con posibles intervalos fuertes en los litorales atlánticos gallegos.

Nordeste moderado al sur de Baleares y suroeste moderado al norte de este archipiélago. En Canarias soplará viento del suroeste con intervalos fuertes y probables rachas muy fuertes, tendiendo a amainar.

- GALICIA: Cielo poco nuboso, con intervalos de nubes bajas matinales en el nordeste que podrán dar brumas y nieblas dispersas. Temperaturas mínimas con pocos cambios, salvo algún ligero descenso en el interior de Pontevedra. Temperaturas máximas en descenso en la mitad norte y sin cambios en el sur.

Viento de este y nordeste, moderado en el litoral septentrional y flojo en el resto con intervalos moderados a partir de la tarde, salvo en Ourense que soplará flojo variable tendiendo temporalmente a norte por la tarde.

- PRINCIPADO DE ASTURIAS: Cielo poco nuboso, con algo de nubosidad baja de madrugada y al final del día que dará brumas dispersas por toda la región. No se descarta algo de llovizna en el litoral oriental al final del día.

Temperaturas mínimas con pocos cambios, y máximas en descenso que será ligero en el litoral. Viento flojo variable al principio y al final del día, y del norte y nordeste durante las horas centrales, con intervalos moderados en el litoral occidental.

- CANTABRIA: Poco nuboso, con intervalos de nubes bajas, que darán brumas y nieblas matinales en el extremo sur y vespertinas en la franja central de la comunidad. No se descarta alguna llovizna durante la segunda parte del día, menos probable en el entorno del Ebro.

Temperaturas en descenso generalizado. Heladas débiles dispersas en cumbres del Alto Campoo. Viento flojo, variable en el interior y del oeste en el litoral, que tenderá a componente norte a partir del mediodía.

- PAÍS VASCO: Poco nuboso o despejado aumentando al final del día a nuboso o cubierto. No se descartan brumas o nieblas dispersas, matinales y vespertinas, en el interior, y alguna llovizna o lluvia débil en el litoral por la tarde, que podría extenderse al interior al final del día.

Temperaturas en descenso generalizado, más ligero de las mínimas. En el interior, viento flojo variable rolando a norte y noroeste a partir de mediodía. En el litoral, viento moderado del oeste, que amainará a flojo del noroeste al final del día.

CASTILLA Y LEÓN: Intervalos nubosos, sin descartar precipitaciones débiles y aisladas. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas en ligero ascenso. Heladas débiles en zonas de montaña. Viento flojo del noreste.

- COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA: Poco nuboso o despejado aumentando al final del día a nuboso con nubes bajas en el extremo norte, que podrían dar brumas y nieblas dispersas en cumbres pirenaicas. Temperaturas mínimas con pocos cambios; máximas en descenso en el tercio norte y sin cambios en el resto.

Heladas débiles en zonas altas del Pirineo, que también se podrían dar de forma localizada en el entorno de Urbasa. Viento del noroeste, con Cierzo moderado en la Ribera, y flojo en el resto.

- LA RIOJA: Poco nuboso o despejado. Temperaturas en ligero descenso en la Ibérica y sin cambios en el valle. Heladas débiles en zona de montaña. Vientos del noroeste y norte, flojos en general.

- ARAGÓN: Cielo poco nuboso o despejado, aumentando al mediodía a nuboso en la cara norte del Pirineo, donde no se descartan precipitaciones débiles por la tarde. Cota de nieve a 1200-1600 metros. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en descenso en el Pirineo y en el resto en ascenso, localmente notable en el sur de Teruel.

Heladas débiles en el Pirineo y puntos del sistema Ibérico. Viento flojo variable, aumentando a noroeste moderado en la depresión del Ebro, a norte moderado en el Pirineo y componente norte flojo a moderado en el resto.

- CATALUÑA: Cielo poco nuboso o despejado, aumentando a nuboso en cara norte del Pirineo y el cuadrante nordeste a partir del mediodía, con precipitaciones débiles en cara norte del Pirineo y chubascos dispersos en el nordeste. Cota de nieve a 1200-1600 metros.

Temperaturas mínimas sin cambios; máximas en descenso en el Pirineo occidental y en ligero ascenso o sin cambios en el resto. Heladas débiles en el Pirineo. Viento flojo variable, tendiendo al mediodía a suroeste moderado en el litoral y oeste flojo a moderado en la mitad occidental, girando a componente norte en el litoral a últimas horas.

- EXTREMADURA: Intervalos nubosos con probabilidad de precipitaciones dispersas, preferentemente débiles. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas en ascenso. Viento flojo del este.

- COMUNIDAD DE MADRID: Cielos poco nubosos o despejados, salvo algún intervalo nuboso en el extremo sur por la mañana. Temperaturas mínimas en descenso que será en general ligero o sin cambios en el Sistema Central; máximas en ascenso generalizado que será notable, salvo en gran parte de la Sierra. Viento flojo variable.

- CASTILLA - LA MANCHA: Poco nuboso o despejado en el nordeste y en el resto, nuboso o cubierto disminuyendo a poco nuboso o despejado de norte a sur, en toda la Comunidad, a lo largo del día. Brumas y bancos de niebla matinales en zonas altas del tercio sur. No se descartan lluvias débiles dispersas en el extremo suroeste que serán más probables en las sierras del tercio sur.

Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso que será más acusado en la mitad oriental y Valle del Tajo; máximas en ascenso generalizado, notable en gran parte de la mitad norte y tercio este de Albacete. Heladas débiles en la Ibérica y zonas aledañas. Viento flojo variable, con predominio del este por la mañana.

- COMUNIDAD VALENCIANA: Cielo poco nuboso o despejado. Temperaturas mínimas en descenso y máximas en ascenso, notable en el interior. Viento flojo variable, tendiendo por la tarde a moderado de componente sur en el litoral.

- REGIÓN DE MURCIA: Intervalos de cielos nubosos; tendiendo a quedar despejados al final de la tarde. Temperaturas mínimas en descenso, máximas en ascenso. Vientos flojos variables.

- ISLAS BALEARES: Cielo poco nuboso con nubes de evolución diurna que por la tarde en el interior de Mallorca dejarán algún chubasco aislado. Algún banco de niebla matinal en Mallorca. Temperaturas nocturnas en descenso y diurnas con pocos cambios, con alguna helada débil local preferentemente en la sierra de Tramuntana. Viento flojo de dirección variable con brisas costeras, tendiendo por la tarde a suroeste.

- ANDALUCÍA: Cielos muy nubosos acompañados de chubascos ocasionales durante la primera mitad del día, más probables en el área del Estrecho y en las sierras; tendiendo a quedar poco nubosos o despejados a partir de mediodía. Temperaturas con cambios ligeros. Vientos flojos variables. Levante moderado en los litorales amainando a débil por la tarde.

- CANARIAS: Predominio de cielos nubosos con chubascos intermitentes en las islas más orientales y que de intensidad fuerte en las vertientes oeste y sur de las islas occidentales. Temperaturas con pocos cambios. Viento fuerte del suroeste con rachas muy fuertes en cumbres y vertientes oeste y sur en las islas montañosas durante la madrugada.EFE