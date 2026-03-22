La alcaldesa de Zaragoza pide "unidad, respeto y muchísima responsabilidad" en la lucha contra la violencia machista

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, destacó que el asesinato de Silvia no constituye un hecho aislado en el panorama nacional y situó esta muerte dentro de una serie de crímenes similares que ya han costado la vida a 14 mujeres en España en lo que va del año. Tal como publicó el medio de comunicación, Chueca subrayó la necesidad de que la sociedad y las instituciones respondan ante "cifras insoportables" de violencia contra las mujeres, señalando que el compromiso colectivo y la prevención resultan imprescindibles para afrontar esta realidad. La noticia principal recae en la condena institucional del homicidio ocurrido en el barrio de Las Fuentes, donde Silvia fue asesinada a tiros por una expareja frente a su negocio, un suceso que ha conmocionado tanto a la corporación municipal como a los habitantes del municipio.

Según informó el medio, la concentración de repulsa se realizó a las puertas del Ayuntamiento de Zaragoza, donde la alcaldesa y otros miembros de la corporación se reunieron bajo la pancarta ‘Contra la violencia de género’, colocada de manera visible en el balcón principal del edificio. Habitantes del barrio y vecinos de otros puntos de la ciudad también acudieron para expresar su indignación y sumarse al minuto de silencio convocado en memoria de la víctima.

El Ayuntamiento de Zaragoza difundió un comunicado de condena inmediatamente después de conocerse el crimen, en el que subrayó que la violencia machista no solo atenta contra la integridad física y moral de las mujeres, sino que constituye una clara violación de los Derechos Humanos. Según detalló la información publicada, el consistorio ha seguido el protocolo municipal en estos casos, decretando un día de luto oficial. Como muestra de duelo, las banderas de los edificios municipales permanecen izadas a media asta durante la jornada posterior al crimen.

Durante la concentración, Chueca expresó que no existe ninguna justificación para esta violencia y transmitió el pésame en nombre de la ciudad a la familia de Silvia. "Quiero trasladar, en nombre de toda la ciudad de Zaragoza, nuestro pésame y nuestro cariño a la familia de Silvia, una mujer muy querida en el barrio de Las Fuentes. Y de manera muy especial, a sus dos hijos, que hoy quedan huérfanos por culpa de este asesinato", manifestó la alcaldesa, según consignó el medio.

El asesinato reavivó el debate sobre la responsabilidad institucional y la necesidad de redoblar los esfuerzos en materia de prevención y protección. La alcaldesa insistió en la importancia de la unidad entre las diferentes instituciones y la sociedad civil, resaltando que “solamente lo podemos hacer con unidad, respeto y muchísima responsabilidad”. Además, defendió que la firmeza en la actuación institucional debe complementarse con campañas constantes de concienciación para visibilizar la gravedad de esta problemática.

De acuerdo con lo publicado por el medio, tras el crimen se recordó que la violencia machista ha dejado un saldo de víctimas año tras año en España. El dato de las 14 mujeres asesinadas en lo que va de 2024 refuerza la preocupación por un fenómeno al que solo se puede hacer frente eficazmente mediante políticas públicas sostenidas, coordinación entre organismos públicos y el compromiso firme del conjunto de la sociedad.

Durante el acto institucional, el Ayuntamiento subrayó su seguimiento de los protocolos establecidos para este tipo de casos, reafirmando que la violencia contra las mujeres no puede abordarse únicamente como una cuestión policial o judicial. Según detalló la organización municipal, resulta necesario sumar medidas de concienciación, intervención preventiva y protección a potenciales víctimas.

En la misma jornada, la alcaldesa reiteró el llamamiento a la unidad institucional y al respaldo social contra la violencia de género, considerando que el dolor y la conmoción por el asesinato de Silvia refuerzan la determinación de actuar frente a esta problemática. Tal como publicaron los informativos, la implicación de los vecinos en la concentración y el apoyo mostrado a los familiares de la víctima representan, según Chueca, una muestra del compromiso que existe en la ciudad para rechazar la violencia machista.

El comunicado difundido por el consistorio recordó que el trabajo en prevención requiere continuidad y adaptación a las nuevas realidades sociales. El mensaje institucional enfatizó que la lucha contra la violencia de género es una responsabilidad compartida por todos los ámbitos de la sociedad y no únicamente competencia de las autoridades o fuerzas de seguridad. Según el mensaje oficial, solo un compromiso sostenido y transversal permitirá avanzar hacia la erradicación de este tipo de crímenes.

La jornada de luto en Zaragoza coincidió con el reclamo de la alcaldesa para que no se banalice la violencia machista ni se permita que pase desapercibida. Informó el medio que Chueca apeló a la memoria de las víctimas y a la obligación de no mirar hacia otro lado, subrayando la necesidad de construir una respuesta social e institucional permanente.