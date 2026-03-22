Espana agencias

La alcaldesa de Zaragoza pide "unidad, respeto y muchísima responsabilidad" en la lucha contra la violencia machista

Tras el asesinato de Silvia en Las Fuentes, Natalia Chueca ha condenado el crimen y transmitido condolencias a la familia, remarcando la urgencia de actuar frente a “cifras insoportables” y la importancia de la prevención y el compromiso institucional

Guardar

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, destacó que el asesinato de Silvia no constituye un hecho aislado en el panorama nacional y situó esta muerte dentro de una serie de crímenes similares que ya han costado la vida a 14 mujeres en España en lo que va del año. Tal como publicó el medio de comunicación, Chueca subrayó la necesidad de que la sociedad y las instituciones respondan ante "cifras insoportables" de violencia contra las mujeres, señalando que el compromiso colectivo y la prevención resultan imprescindibles para afrontar esta realidad. La noticia principal recae en la condena institucional del homicidio ocurrido en el barrio de Las Fuentes, donde Silvia fue asesinada a tiros por una expareja frente a su negocio, un suceso que ha conmocionado tanto a la corporación municipal como a los habitantes del municipio.

Según informó el medio, la concentración de repulsa se realizó a las puertas del Ayuntamiento de Zaragoza, donde la alcaldesa y otros miembros de la corporación se reunieron bajo la pancarta ‘Contra la violencia de género’, colocada de manera visible en el balcón principal del edificio. Habitantes del barrio y vecinos de otros puntos de la ciudad también acudieron para expresar su indignación y sumarse al minuto de silencio convocado en memoria de la víctima.

El Ayuntamiento de Zaragoza difundió un comunicado de condena inmediatamente después de conocerse el crimen, en el que subrayó que la violencia machista no solo atenta contra la integridad física y moral de las mujeres, sino que constituye una clara violación de los Derechos Humanos. Según detalló la información publicada, el consistorio ha seguido el protocolo municipal en estos casos, decretando un día de luto oficial. Como muestra de duelo, las banderas de los edificios municipales permanecen izadas a media asta durante la jornada posterior al crimen.

Durante la concentración, Chueca expresó que no existe ninguna justificación para esta violencia y transmitió el pésame en nombre de la ciudad a la familia de Silvia. "Quiero trasladar, en nombre de toda la ciudad de Zaragoza, nuestro pésame y nuestro cariño a la familia de Silvia, una mujer muy querida en el barrio de Las Fuentes. Y de manera muy especial, a sus dos hijos, que hoy quedan huérfanos por culpa de este asesinato", manifestó la alcaldesa, según consignó el medio.

El asesinato reavivó el debate sobre la responsabilidad institucional y la necesidad de redoblar los esfuerzos en materia de prevención y protección. La alcaldesa insistió en la importancia de la unidad entre las diferentes instituciones y la sociedad civil, resaltando que “solamente lo podemos hacer con unidad, respeto y muchísima responsabilidad”. Además, defendió que la firmeza en la actuación institucional debe complementarse con campañas constantes de concienciación para visibilizar la gravedad de esta problemática.

De acuerdo con lo publicado por el medio, tras el crimen se recordó que la violencia machista ha dejado un saldo de víctimas año tras año en España. El dato de las 14 mujeres asesinadas en lo que va de 2024 refuerza la preocupación por un fenómeno al que solo se puede hacer frente eficazmente mediante políticas públicas sostenidas, coordinación entre organismos públicos y el compromiso firme del conjunto de la sociedad.

Durante el acto institucional, el Ayuntamiento subrayó su seguimiento de los protocolos establecidos para este tipo de casos, reafirmando que la violencia contra las mujeres no puede abordarse únicamente como una cuestión policial o judicial. Según detalló la organización municipal, resulta necesario sumar medidas de concienciación, intervención preventiva y protección a potenciales víctimas.

En la misma jornada, la alcaldesa reiteró el llamamiento a la unidad institucional y al respaldo social contra la violencia de género, considerando que el dolor y la conmoción por el asesinato de Silvia refuerzan la determinación de actuar frente a esta problemática. Tal como publicaron los informativos, la implicación de los vecinos en la concentración y el apoyo mostrado a los familiares de la víctima representan, según Chueca, una muestra del compromiso que existe en la ciudad para rechazar la violencia machista.

El comunicado difundido por el consistorio recordó que el trabajo en prevención requiere continuidad y adaptación a las nuevas realidades sociales. El mensaje institucional enfatizó que la lucha contra la violencia de género es una responsabilidad compartida por todos los ámbitos de la sociedad y no únicamente competencia de las autoridades o fuerzas de seguridad. Según el mensaje oficial, solo un compromiso sostenido y transversal permitirá avanzar hacia la erradicación de este tipo de crímenes.

La jornada de luto en Zaragoza coincidió con el reclamo de la alcaldesa para que no se banalice la violencia machista ni se permita que pase desapercibida. Informó el medio que Chueca apeló a la memoria de las víctimas y a la obligación de no mirar hacia otro lado, subrayando la necesidad de construir una respuesta social e institucional permanente.

Temas Relacionados

Violencia de géneroNatalia ChuecaAyuntamiento de ZaragozaSilviaZaragozaLas FuentesViolencia machistaDerechos HumanosCorporación municipalTurismo inclusivoEUROPAPRESS

Últimas Noticias

5-0. Manita rumbo a 'Champions' del Como 1907

Infobae

El español Daniel Holgado llega desde la primera clasificación para hacer la 'pole'

Infobae

PP tacha de "disparate" aprobar "a cachitos" las ayudas por la guerra de Irán en un Consejo "dinamitado"

PP tacha de "disparate" aprobar

Sanders (KTM) se impone en motos en Portugal por delante de Schareina (Honda)

Infobae

El Borussia Dortmund se separa "de mutuo acuerdo" de su director deportivo

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El semáforo de Valencia que

El semáforo de Valencia que se ponía en verde a la vez para vehículos y peatones: la justicia sanciona a la compañía después de cinco días de averías

La Justicia avala que el Ayuntamiento de Irún desahucie a una mujer que alegaba solo tener una pensión por discapacidad de 500 euros para vivir

Una operación internacional desmantela 373.000 páginas fraudulentas de la dark web que eran operadas por un solo hombre de 35 años desde China

Las presas en España están en estado “critico”: “Un número significativo corre riesgo potencial”, denuncian los ingenieros

El paracaidista que engañó a Pedro Sánchez: el PSOE redefine su estrategia en las autonómicas, pero ya es demasiado tarde

ECONOMÍA

Cómo solicitar las ayudas para

Cómo solicitar las ayudas para empresas afectadas por las borrascas en Andalucía de hasta 150.000 euros

Condenan a un profesor de autoescuela por ayudar a sus alumnos a copiar en el examen de conducir: multa de 18.500 euros

Los gastos que no sabías que puedes deducirte en la declaración de la Renta 2026

Una empresa despide a un trabajador por “bajo rendimiento” y el tribunal confirma que la decisión es procedente: “No sabemos a qué has estado dedicando el tiempo”

Los agricultores españoles afirman que pierden casi 2 millones de euros al año por culpa de los jabalíes y los conejos: “Son unos monstruos”

DEPORTES

El derbi del pincho de

El derbi del pincho de tortilla: el día en que el presidente del Atlético intentó sabotear un partido ante el Real Madrid en el que se jugaban el título liguero

El derbi de las ausencias: Real Madrid y Atlético de Madrid llegan al Bernabéu con sus onces mermados por las lesiones

Cuando “mostrar vulnerabilidad es una señal de debilidad”: la salud mental, el partido que el fútbol lleva años perdiendo

Carlos Alcaraz vence a un combativo Fonseca en su debut en el Masters 1000 de Miami

Lío con las casas de apuestas y la Copa África: qué operadores pagarán a los que apostaron por Marruecos