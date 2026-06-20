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El paraguayo Almirón, primer expulsado del Mundial por taparse la boca al hablar con rival

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Redacción Deportes, 19 jun (EFE).- Decisión histórica: el jugador paraguayo Miguel Almirón ha sido expulsado este viernes en el minuto 45+3 ante Turquía por cubrirse la boca con la mano mientras le decía algo a un rival, lo cual infringe la denominada 'Ley Prestianni', que sanciona esta acción específica para evitar burlas, lenguaje ofensivo o gestos antideportivos hacia los oponentes o el árbitro.

El VAR fue quien dio aviso al árbitro salvadoreño Iván Barton que no tuvo más remedio que comunicar la decisión y mostrar la tarjeta roja al atacante de 32 años que juega en el Atlanta United, de la MLS.

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"Luego de la revisión, el número 10 de Paraguay se cubrió la boca. Decisión final, tarjeta roja", explicó el salvadoreño Barton a todos los presentes en el estadio californiano, testigos de un momento histórico al tratarse del primer uso de esta nueva regla implementada por la FIFA.

La acción de Almirón se originó después de una trifulca durante el partido de la segunda jornada del Grupo D.

Almirón le dijo algo al lateral derecho turco Mert Müldür y se tapó con su mano la mano la boca, por lo que rápidamente los jugadores de Turquía pidieron que el VAR revisara lo ocurrido.

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Esta nueva norma entró en vigor de cara al Mundial 2026 tras la polémica generada entre Gianluca Prestianni y Vinicius Junior en la Liga de Campeones, cuando el jugador argentino del Benfica supuestamente insultó al brasileño del Real Madrid. EFE

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