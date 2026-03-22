Junts propone en el Senado una ley para que el DNI se renueve automáticamente tres meses antes de su caducidad

El texto presentado por la formación independentista incluye la digitalización de la expedición de documentos públicos y el acceso digital a trámites anteriormente presenciales, como la obtención de notas simples o certificados tributarios. Según detalló Europa Press, Junts ha registrado en el Senado una proposición de ley orientada a la simplificación y racionalización de gestiones administrativas, que contempla como una de sus principales medidas la renovación automática del Documento Nacional de Identidad (DNI) tres meses antes de su caducidad.

La propuesta trasladada por Junts modifica un artículo del decreto relativo al régimen de expedición del DNI, otorgando prioridad a la vía digital en el proceso de renovación, salvo en los casos donde la presencia física resulte imprescindible, como la captura de fotografía o huellas dactilares. De acuerdo con el texto de la iniciativa consultado por Europa Press, la automatización conllevaría una notificación directa al titular del documento, eliminando la necesidad de gestionar la renovación de manera presencial si no es estrictamente necesario.

Además, el documento presentado en la Cámara Alta por la formación independentista establece que en aquellos casos en que se produzca una modificación en los datos que figuran en el DNI, la persona interesada deberá aportar la documentación justificativa correspondiente, situación donde sería obligatorio acudir a una oficina para tramitar el cambio. Junts también prevé automatizaciones para otras áreas administrativas, integrando la digitalización como mecanismo para reducir plazos y requisitos en gestiones cotidianas.

Entre los cambios propuestos destacan los relativos al ámbito hipotecario. Según publicó Europa Press, la iniciativa incorpora un nuevo apartado en el Reglamento Hipotecario y en la Ley Hipotecaria, con el objetivo de asegurar que las notas simples expedidas por el Registro de la Propiedad sean válidas para trámites administrativos distintos, accesibles digitalmente y repetibles, sin necesidad de solicitar una nueva expedición del documento ni realizar pagos adicionales. Para validar la autenticidad e integridad de estos documentos, se plantea la utilización de un sello electrónico y la incorporación de un código de verificación digital.

Respecto al área fiscal, la proposición impulsada por Junts contempla modificaciones en el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos. La reforma busca que los certificados tributarios puedan ser generados y expedidos de forma automatizada y digital, para facilitar su presentación ante otras entidades o particulares. Esta automatización pretende reducir la carga burocrática y simplificar el acceso a documentación fiscal y administrativa requerida en diversos trámites con organismos públicos o privados.

El medio Europa Press también señaló que la iniciativa subraya la necesidad de adaptar la normativa actual a los procedimientos digitales, eliminando trabas y redundancias en los procesos de solicitud y expedición de documentos oficiales. La formación independentista argumenta que estas medidas favorecerán la eficiencia administrativa, optimizarán recursos y reducirán desplazamientos innecesarios, concentrándose la presencialidad únicamente en supuestos que exigen comprobaciones biométricas o actualización de información personal sensible.

Junts, a través de la proposición registrada, busca impulsar una transformación digital en la relación entre la administración y la ciudadanía. La digitalización y la automatización, señala la propuesta a la que ha tenido acceso Europa Press, se perfilan como herramientas clave para modernizar la gestión pública y dar respuesta a las demandas sociales de mayor agilidad y accesibilidad en los trámites administrativos.

La ley planteada en el Senado fija un marco más amplio de simplificación que abarca, además, la interoperabilidad entre administraciones, la reducción de solicitudes repetitivas de documentación ya presentada y la validación electrónica de documentos, reforzando la fiabilidad de los procesos digitalizados. La iniciativa de Junts, enmarcada en un debate más extenso sobre la modernización administrativa, se integra de lleno en el contexto de digitalización promovido por las instituciones estatales y europeas, centrando la atención sobre la automatización de trámites que afectan de manera directa a millones de ciudadanos en el día a día.