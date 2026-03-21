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Óscar López acusa a Ayuso de "amparar al denunciado y acosar a la denunciante" con "Pili y Mili", Serrano y Millán

El líder socialista denuncia ante militantes la gestión de la presidenta madrileña en la crisis institucional en Móstoles, cuestionando el accionar del entorno conservador y advirtiendo sobre la supuesta desprotección hacia quienes presentaron la queja formal

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Mientras la Conferencia Sectorial 'Feminismo es Igualdad' se desarrollaba en Alcorcón, el secretario general del PSOE-M y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, dirigió su atención a la gestión que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha proporcionado en el caso de crisis institucional que afecta a Móstoles. López denunció que, durante al menos dos años, la Comunidad tuvo conocimiento reiterado de presuntas irregularidades vinculadas al alcalde Manuel Bautista (PP) mediante varios correos electrónicos que detallaban la situación, pero según sostuvo, la reacción oficial se centró en intentar suprimir la evidencia y en actuar en contra de la denunciante en vez de abordar el núcleo del conflicto. Según informó el medio, López acusó a Ayuso de proteger al alcalde señalado y de hostigar a quien formuló la queja formal.

De acuerdo con la información publicada, López enfatizó que la denuncia contra el actual alcalde llegó a la mesa de la presidenta Isabel Díaz Ayuso a través de cinco o seis correos electrónicos remitidos desde la denunciante. López detalló que, lejos de ofrecer atención a los reclamos, la reacción institucional consistió en convocar a “unos operarios para que fueran a borrar los correos de la denunciante”. Según consignó el medio, el dirigente socialista aseguró que la gravedad de estos hechos radica en la supuesta cobertura brindada desde la presidencia regional a Bautista, mientras se desatendía a quienes alertaban sobre la situación.

Durante su intervención en el foro feminista, López se refirió de forma irónica a los responsables del Partido Popular madrileño, Alfonso Serrano y Ana Millán, denominándolos “Pili y Mili”. De acuerdo con lo reportado, el secretario general del PSOE-M afirmó que ambos dirigentes fueron enviados, supuestamente, para disuadir a la denunciante y recomendarle que no prosiguiera con la formalización del caso. “Mandaron a dos, a Millán y a Serrano, Pili y Mili, no sé si eran ‘pocholos’ o ‘pancetas’, a hablar con la denunciante para decirle que no denunciara”, manifestó el ministro, según el medio citado, destacando así la presión ejercida sobre la persona que expuso la problemática.

El medio también reportó que López criticó abiertamente que la presidenta madrileña, en vez de reunirse con los afectados que denunciaron la situación, prefirió recibir únicamente al denunciado, en clara señal de protección y respaldo al alcalde cuestionado. “La presidenta de la Comunidad de Madrid no recibió a los denunciantes, recibió al denunciado para protegerle”, declaró López durante el evento, donde recordó la dimensión institucional de las acciones atribuidas a Díaz Ayuso.

En su intervención, López alertó sobre la actitud que, según sus palabras, evidencia una desprotección hacia quienes se atreven a presentar quejas formales frente a comportamientos irregulares en las instituciones públicas. En palabras atribuidas por el medio, “Madrid no se merece una presidenta que ampara al denunciado y acosa a la denunciante”. El secretario general cuestionó también lo que definió como una paradoja en la autodefinición de la región como una “tierra de la libertad”, al mencionar situaciones recientes, como la de una concejala que subió al escenario para interrumpir una obra de teatro feminista.

El medio también indicó que López extendió sus críticas a la gestión de Díaz Ayuso en materia de derechos reproductivos, al señalar que “no se puede consentir en pleno siglo XXI que la presidenta de la Comunidad de Madrid en la sede de la Asamblea le diga a las mujeres que se vayan a otra parte a abortar y por eso no hace un registro de objetores, que precisamente protege a los profesionales”. Estas declaraciones se produjeron en el contexto de los debates sobre la elaboración de un registro de objetores de conciencia, destinado a regular la atención sanitaria y proteger los derechos tanto de los usuarios como de los trabajadores del sector público.

El secretario general del PSOE-M insistió en calificar de “intolerable” que el alcalde de Móstoles permanezca al frente del Ayuntamiento, dado que “la gravedad de las cosas” hace, en su opinión, injustificable que la situación haya derivado en la falta de respuestas institucionales efectivas a lo largo de dos años. Según publicó la fuente, Óscar López planteó que el proceder del entorno conservador refuerza una estructura de protección a los señalados en denuncias sensibles y obstaculiza la labor de quienes buscan transparencia en la gestión local.

Finalmente, la intervención de López en Alcorcón marcó un punto de inflexión dentro del marco de actividades organizadas por el PSOE en defensa del feminismo y la igualdad, utilizando el caso de Móstoles como ejemplo para ilustrar lo que considera riesgos de “desprotección” frente a prácticas o denuncias que desafían al partido gobernante en la Comunidad de Madrid, conforme a lo difundido por el medio. La controversia refuerza el debate acerca de la responsabilidad institucional y el tratamiento de las denuncias formales que afectan a alcaldes y miembros del aparato institucional regional, así como el papel de los altos cargos en la protección de quienes exponen supuestas irregularidades.

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