Irene Montero reafirma que "le encantaría hacer equipo" con Gabriel Rufián para que haya una "izquierda fuerte"

Mientras participaba en un acto de reconocimiento a víctimas del Patronato de Protección a la Mujer, Irene Montero, eurodiputada y ‘número dos’ de Podemos, planteó que la ciudadanía requiere garantías claras de una alternativa política capaz de abordar medidas como la regulación del precio de los alquileres y la fijación de topes al coste de los alimentos. Según publicó el medio, Montero vinculó la necesidad de una “izquierda fuerte” en España con la urgencia de tomar decisiones que el actual Ejecutivo, conformado solo por el PSOE, no afronta de manera decidida.

De acuerdo con lo consignado por las plataformas de noticias, la exministra de Igualdad confirmó su satisfacción ante la realización de un evento conjunto con Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en el Congreso, previsto para el 9 de abril en Barcelona. Montero destacó su disposición para trabajar en equipo con Rufián y expresó abiertamente su deseo de sumar esfuerzos en pro de una izquierda sólida: “Me encantaría hacer equipo con él”, declaró en declaraciones recogidas por el medio. Esta colaboración, según remarcó, pretende ofrecer respuestas a quienes buscan soluciones concretas ante el panorama actual de crisis.

En sus declaraciones, Montero subrayó la existencia de una amplia demanda social respecto a políticas progresistas que aborden necesidades básicas. Hizo hincapié en que existe “muchísima gente que está esperando que le demos seguridad y que le demos la certeza de que puede haber una izquierda fuerte en España que haga las cosas que es necesario hacer y más en un momento de crisis”. Entre las medidas reclamadas, resaltó la intervención en el precio de los alquileres a través de una ley y la imposición de límites a la subida de los alimentos, iniciativas que sitúan en el centro las demandas de la población con menores recursos.

Tal como recogió el medio, Montero consideró insuficiente la actuación del actual Gobierno encabezado únicamente por el PSOE, argumentando que esta formación “no se atreve a hacer las cosas que hay que hacer”. Esta valoración marcó su insistencia en la importancia de conformar una alternativa de izquierdas que vaya más allá de las políticas actuales, orientada a hacer frente a las dificultades acentuadas por el contexto económico y social.

La eurodiputada reforzó su confianza en la potencialidad de la alianza política con Rufián, asegurando que el acto del 9 de abril servirá para lanzar “la seguridad de que hay personas que queremos dar esta batalla”. Según reportó el medio, Montero señaló que este evento constituye una oportunidad para reafirmar la voluntad de representantes de la izquierda de brindar a la sociedad respaldo ante los retos del presente.

El medio detalló además que Montero, al finalizar su intervención ante los medios, reiteró la urgencia de que la ciudadanía disponga de opciones políticas fiables que apuesten por transformaciones reales. Hizo un llamado directo a quienes se consideran progresistas e insistió en la relevancia de garantizar “seguridad” y “certeza” frente a un escenario que, según su diagnóstico, el Ejecutivo no logra encarar satisfactoriamente.

A lo largo de la comparecencia, la eurodiputada situó como núcleo de su mensaje la necesidad de que la izquierda recupere protagonismo político y legislativo, con la implementación de medidas que impacten de forma directa en el bienestar social. La realización del acto junto al portavoz de ERC, según reiteró, busca ser una muestra visible de la intención de promover acuerdos entre fuerzas del espectro progresista con el objetivo de ampliar la base de apoyo e impulsar reformas concretas.

La cobertura del medio reflejó que Montero se mostró especialmente interesada en dejar claro que la construcción de una alternativa a la gestión actual del Gobierno no solo es posible, sino necesaria, y subrayó que el evento con Rufián será una primera muestra de esta voluntad compartida de cooperación entre distintas sensibilidades de la izquierda española.