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Sumar pide al PSOE que diga si está "a favor o no" de prorrogar los contratos de alquiler

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Madrid, 19 mar (EFE).- El rechazo del PSOE a incluir una prórroga de los contratos de alquiler en el decreto ley para paliar los efectos de la guerra en Irán ha llevado este jueves a Sumar a exigir a los socialistas que aclaren si "están a favor o no" de esta medida.

"Seguimos sin saber qué opina el PSOE de si es necesario prorrogar o no estos contratos de alquiler. ¿Están a favor o no de esta medida? Y, si no están a favor, ¿qué es lo que argumentan?, porque es que ni han respondido a esta pregunta", se quejan desde Sumar.

En su empeño por presionar a los socialistas para que acepten la medida, el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, ha publicado en la red social Bluesky un vídeo en el que defiende que el Gobierno de Pedro Sánchez "tiene una deuda con los inquilinos e inquilinas y es momento de saldarla", con la prórroga de los 600.000 contratos de alquiler que vencen este año y que afectan a 1,6 millones de personas.

Ante el argumento deslizado por el ala socialista del Gobierno de que no quieren arriesgarse a incorporar al decreto una medida que podría no contar con el apoyo del PNV y Junts, Bustinduy ha recordado que, cuando empezó la guerra de Ucrania, ya se aprobó en el Congreso una prórroga de alquileres.

Dicha prórroga, que se incluyó en diciembre de 2022 en el sexto paquete de respuestas a las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania, permitió una extensión opcional de seis meses para contratos que vencieran antes del 30 de junio de 2023, a petición del arrendatario y manteniendo las condiciones originales.

El mismo decreto ley prorrogó también el tope del 2 % en las actualizaciones de renta hasta fin de 2023.

Fuentes de Sumar aseguran a EFE que la negociación con su socio de gobierno "sigue abierta", si bien los socialistas insisten en no tomar medidas fuera de los ámbitos de la agricultura, la energía y el transporte y en que las relacionadas con la protección de inquilinos se podrían pactar "en otro espacio".EFE

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