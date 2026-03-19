Asociación de Víctimas contrata al abogado que lleva la demanda del caso de Angrois que examina Estrasburgo

La Asociación de Víctimas del Accidente Ferroviario de Adamuz ha contratado los servicios del despacho que dirige el abogado Antonio Benítez, que lleva la demanda del caso de Angrois que en estos momentos examina el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

En un comunicado, la asociación anuncia "un cambio de fase" y apunta que ha contratado los servicios de Administrativando Abogados, despacho especializado en exigir responsabilidades a la administración pública. Benítez se encarga del procedimiento contencioso-administrativo en el caso por el siniestro del Alvia en la curva de A Grandeira, demanda que ha llegado hasta Estrasburgo.

El objetivo de las víctimas de Adamuz (Córdoba) es "iniciar todas las vías legales disponibles frente a la inacción y deficiencias palmarias de las administraciones públicas que deberían estar interviniendo y cooperando de forma activa y conforme marca la legislación vigente".

La asociación exige, además, la creación "inmediata" de una oficina específica de atención a las víctimas, "que actúe como punto único de referencia, coordine a todas las administraciones implicadas y garantice un seguimiento real, continuo y eficaz de cada caso".

Insiste en que no se trata "únicamente de esclarecer lo sucedido el día del siniestro, sino de conocer la verdad para que hechos como este no vuelvan a repetirse y para garantizar que el sistema ferroviario sea plenamente seguro".

Por ello, convoca a la ciudadanía en Huelva a una manifestación el próximo viernes 20 de marzo, bajo el lema 'Memoria, Verdad y Justicia'.

ACCIDENTE LABORAL

Precisamente este jueves, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado que, "en breve", el Gobierno aprobará una modificación legal para que el accidente de Adamuz tenga la misma consideración que un accidente laboral.

Esto implica, según la titular de Hacienda, prestaciones más elevadas para los heridos, pensiones de incapacidad permanente, viudedad y orfandad también mayores.

Por su parte, el presidente de la Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz, Mario Samper, ha acogido de manera "positiva" que el Gobierno haya aceptado la propuesta de la entidad para que el accidente ferroviario tenga la misma consideración que un accidente laboral, iniciativa que, según ha asegurado, fue trasladada al ministro de Transportes, Óscar Puente, en una reunión reciente.

Samper ha indicado que en una reunión hace 10 días, entre otras propuestas, la asociación solicitó a Puente esto y también "una investigación seria e imparcial", la agilización de los trámites burocráticos por las ayudas, así como "la atención de las administraciones que no ha habido en ningún momento". Asimismo, Samper ha asegurado que finalizaron el encuentro pidiéndole al ministro su dimisión.