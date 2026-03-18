Fúster pide a Espinosa que se ocupe de sus negocios y a todos los disidentes que "se metan el ego por donde les quepa"

Entre las críticas dirigidas por la actual dirección de Vox hacia figuras relevantes de su pasado, José Antonio Fúster, portavoz nacional del partido, ha calificado de “destructores de equipos” a quienes exigen cambios internos y convocatorias de congreso. Según informó Europa Press, Fúster abordó la controversia en una entrevista otorgada a ‘Las mañanas de RNE’, donde apuntó directamente a dirigentes como Iván Espinosa de los Monteros, Javier Ortega Smith, José Ángel Antelo, Víctor Sánchez del Real, Víctor González Coello de Portugal, Rubén Manso, Juan Luis Steegmann, Francisco José Contreras y Malena Enevado, acusándolos de centrarse en intereses personales y buscar protagonismo tras haber ostentado cargos internos en la organización.

El medio Europa Press detalló que el portavoz, visiblemente molesto, respondió a la demanda publicada por antiguos miembros de que se convoque un congreso extraordinario para examinar la estructura interna del partido. Ante la iniciativa, Fúster ironizó, “Claro que sí. Yo quiero tener un millón de amigos”, minimizando la petición de revisión del liderazgo y sugiriendo que las críticas emitidas por los exdirigentes surgen solo después de haber perdido influencia dentro del partido.

Durante la entrevista, según publicó Europa Press, Fúster se dirigió especialmente a Espinosa de los Monteros por solicitar que se debata el liderazgo de Vox tras su salida del grupo parlamentario luego de la obtención de 33 diputados en las elecciones generales de 2023, una cifra inferior a la lograda en los comicios anteriores. Fúster lanzó el mensaje, “Ocúpate de tus negocios. No sé, déjanos en paz”, aludiendo a que quienes hoy critican la gestión actual permanecieron en silencio o aprobaron decisiones cuando formaban parte de la estructura dirigente conocida como ‘Bambú’.

Europa Press informó además que el representante nacional hizo hincapié en que durante la etapa en la que estos exdirigentes ocuparon cargos de responsabilidad, “no ha habido ni una sola disidencia interna”. A su juicio, los cuestionamientos públicos emergen ahora que han abandonado sus puestos y, según sus palabras, se trata de posiciones motivadas por el “ego” y la “soberbia”. Fúster afirmó: “Los líderes para mí son aquellos que se meten la soberbia donde les quepa, el ego donde les quepa, y lo que hacen es que construyen equipos”, sugiriendo que los actuales críticos no cumplen con ese perfil.

En relación a Ortega Smith, Fúster apuntó que este exsecretario general se “autoexpulsó” del partido por, según sus palabras, “incumplir una orden del Comité Ejecutivo Nacional”. Recordó que cuando Ortega Smith era dirigente dentro de la formación, él mismo definió la desobediencia a este órgano como “falta muy grave y expulsión”, cuestionando así la actitud del exdirigente tras su salida.

Según consignó Europa Press, Fúster también rechazó las informaciones de dos medios sobre supuestas irregularidades en el funcionamiento económico de Vox. En primer lugar, restó credibilidad al reportaje de ‘La Razón’, que relacionaba a Vox con el uso de datos de afiliados para lucrarse mediante la venta de cursos, afirmando que “duda infinito” de que la formación se beneficie de esa forma. En segundo término, respecto a la entrevista publicada en ‘El Mundo’ con Juan García Gallardo, vicepresidente de Castilla y León, en la que se acusa al Comité Ejecutivo Nacional de operar de forma cerrada y de ingresar dinero ilegalmente en la cuenta de la esposa de Santiago Abascal, Fúster negó la veracidad de dicha acusación y sostuvo que Gallardo solo discrepó con el partido en su determinación de permanecer en el Gobierno autonómico.

Durante la conversación, el portavoz subrayó que estas críticas provienen de antiguos colaboradores y dirigentes que, según sus palabras, no plantearon discrepancias cuando ocupaban sus puestos de responsabilidad. Insistió, según recopiló Europa Press, en que las objeciones actuales forman parte de una narrativa impulsada por dirigentes desplazados de sus responsabilidades que ahora buscan influir en el rumbo del partido desde fuera y afectan la imagen interna y externa de la formación.