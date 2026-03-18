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El Atlético de Madrid, a cuartos por octava vez bajo la batuta de Simeone

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Londres, 18 mar (EFE).- Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, avanzó por octava vez con el conjunto rojiblanco a los cuartos de final de la Liga de Campeones de fútbol, que sumó su decimotercera clasificación a la antepenúltima ronda en toda su historia.

Los rojiblancos fueron muy superiores al Tottenham Hotspur en la ida (5-2), pero sufrieron en la vuelta (3-2) para volver a los cuartos dos temporadas después, cuando fueron eliminados por el Borussia Dortmund alemán.

Este año, el equipo acabó en decimocuarta posición en fase de liga y superó la ronda previa a octavos ante el Brujas antes de eliminar al Tottenham para certificar un pase entre los ocho mejores de Europa donde se enfrentará al Barcelona.

En las primeras cuatro participaciones de la era Diego Simeone, el Atlético de Madrid alcanzó como poco los cuartos de final en cada una de ellas, como también lo hizo después en 2019-20, derrotado por el Leipzig en Lisboa, y en 2021-2022, eliminado por el Manchester City.

En la temporada siguiente, no superó la primera fase al quedar último de su grupo y en la 2022-23 fue apeado por el Borussia Dortmund en cuartos. La campaña pasada el verdugo fue el Real Madrid en octavos, con la polémica del 'doble toque' en el penalti de Julián Álvarez.

De las ocho veces que el técnico argentino consiguió el pase a cuartos en tres de ellas consiguió posteriormente el pase a semifinales y en dos se plantó en la final, perdiendo ambas contra el Real Madrid.

Para ponerlo en perspectiva, en toda su historia el Atlético de Madrid ha llegado a seis semifinales, tres de ellas sin Simeone en el cargo, y tres a la final, la primera de ellas en la temporada 1973-1974 cuando perdió ante el Bayern Múnich después de empatar el primer partido (1-1) y tener que jugar un partido de desempate en el que cayeron por 4-0.

Además, sin Simeone el equipo sólo ha jugado la máxima competición de clubes ocho veces desde el 1958/59, cuando fue la primera, hasta el 2009/10, la última participación sin el argentino. Desde la llegada del argentino, el club ha disputado la Liga de Campeones trece veces. EFE

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