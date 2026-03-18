Acepta 6 meses de cárcel por intentar agredir con una vara de hierro a un guardia civil en Xinzo (Ourense)

Un acusado de intentar agredir con una vara de hierro y de amenazar a un agente de la Guardia Civil con que iba a "quemar el cuartel" en Xinzo de Limia (Ourense) ha aceptado una pena de seis meses de cárcel.

En concreto, letrado de la defensa y representante del Ministerio Fiscal han alcanzado conformidad este pasado martes en la Plaza número 1 de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Ourense, reduciéndose así la penal inicial solicitada por Fiscalía de un año y nueve meses de prisión.

Según se recoge en el escrito fiscal, sobre las 17.05 horas del 24 de abril de 2024, en las inmediaciones del cuartel de la Guardia Civil de Xinzo de Limia (Ourense), el acusado, con "ánimo de impedir el legítimo ejercicio de la función policial" y "actuando con desprecio por la integridad física" de los agentes, les manifestó que "iba a quemar el pueblo y el cuartel" y que los "iba a pinchar, a clavar un pincho y a matar".

Así las cosas, el condenado intentó agredir a uno de los agentes de la Comandancia con una vara de hierro de 0,5 centímetros de grosor y acabada en punta, introduciéndola por el hueco de la valla de cierre del acuartelamiento y amenazándolo al mismo tiempo con que "lo iba a pinchar y a matar", sin llegar a alcanzar al agente.

A continuación, le dijo al mismo agente que "le quedaban quince minutos cuando saliese del juzgado", repitiendo la misma expresión dos veces más, inquiriendo por todo ello en un delito de atentado a agente de la autoridad.