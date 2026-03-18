Espana agencias

Acepta 6 meses de cárcel por intentar agredir con una vara de hierro a un guardia civil en Xinzo (Ourense)

Guardar

Un acusado de intentar agredir con una vara de hierro y de amenazar a un agente de la Guardia Civil con que iba a "quemar el cuartel" en Xinzo de Limia (Ourense) ha aceptado una pena de seis meses de cárcel.

En concreto, letrado de la defensa y representante del Ministerio Fiscal han alcanzado conformidad este pasado martes en la Plaza número 1 de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Ourense, reduciéndose así la penal inicial solicitada por Fiscalía de un año y nueve meses de prisión.

Según se recoge en el escrito fiscal, sobre las 17.05 horas del 24 de abril de 2024, en las inmediaciones del cuartel de la Guardia Civil de Xinzo de Limia (Ourense), el acusado, con "ánimo de impedir el legítimo ejercicio de la función policial" y "actuando con desprecio por la integridad física" de los agentes, les manifestó que "iba a quemar el pueblo y el cuartel" y que los "iba a pinchar, a clavar un pincho y a matar".

Así las cosas, el condenado intentó agredir a uno de los agentes de la Comandancia con una vara de hierro de 0,5 centímetros de grosor y acabada en punta, introduciéndola por el hueco de la valla de cierre del acuartelamiento y amenazándolo al mismo tiempo con que "lo iba a pinchar y a matar", sin llegar a alcanzar al agente.

A continuación, le dijo al mismo agente que "le quedaban quince minutos cuando saliese del juzgado", repitiendo la misma expresión dos veces más, inquiriendo por todo ello en un delito de atentado a agente de la autoridad.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Mónica García da por "seguro" que el decreto de Irán tendrá medidas de vivienda, pero Bolaños precisa: "No tan seguro"

Diferencias al interior del Ejecutivo español generan incertidumbre sobre si el paquete legal preparado en respuesta a la crisis de Oriente Medio contemplará mecanismos para frenar desalojos y prorrogar contratos arrendaticios ante el reclamo de aliados de izquierda

Mónica García da por "seguro"

El detenido por el crimen machista de Pedreña (Cantabria) pasa a disposición judicial

El sospechoso del asesinato de una mujer en Pedreña llegó al juzgado tras el plazo legal de detención, mientras la investigación, confirmada como violencia de género por las autoridades, sigue en curso bajo responsabilidad de la Guardia Civil

El detenido por el crimen

Fúster pide a Espinosa que se ocupe de sus negocios y a todos los disidentes que "se metan el ego por donde les quepa"

El vocero nacional ha respondido con dureza a antiguos miembros críticos, acusándolos de buscar protagonismo tras haber ocupado cargos internos, defendiendo la actual dirección y desmintiendo irregularidades económicas en la organización ante recientes denuncias públicas

Fúster pide a Espinosa que

Mariscal (Vox) tacha a García-Gallardo de "traidor, desgraciado y niñato" tras sus palabras sobre la mujer de Abascal

Mariscal (Vox) tacha a García-Gallardo

Las lesiones que sufrió la bebé arrojada a un contenedor en Mallorca se produjeron estando viva

Peritos del Instituto de Toxicología confirmaron en el juicio que el recién nacido presentaba signos de sufrimiento y estaba con vida al ser abandonado, según revelan los análisis forenses expuestos ante el jurado en Mallorca

Las lesiones que sufrió la
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

García-Gallardo critica la “deriva” de

García-Gallardo critica la “deriva” de Vox: “Yo perdí la confianza en Abascal cuando conocí que se estaba embolsando un tercer sueldo en la cuenta de su mujer”

Los funcionarios de prisiones incautan más de seis teléfonos móviles al día dentro de las cárceles: “Generan un mercado negro que provoca conflictos”

Las consecuencias legales de copiar en el examen de conducir: la DGT pone multas de hasta 500 euros

La DGT cambia el reglamento para las autocaravanas y campers: normas para aparcar, plazos para la ITV y nueva señal

La Guardia Civil investiga a un padre y un hijo por ofertar una vivienda turística en Sierra Nevada que no existía: tras el pago de la señal, desaparecían

ECONOMÍA

La guerra en Oriente Medio

La guerra en Oriente Medio genera sobrecostes de 100 millones de euros para agricultores y ganaderos

El Gobierno quiere reactivar el producto de ahorro del PP que permite invertir 5.000 euros sin pagar impuestos

David Jiménez, economista y abogado experto en herencias: “Esto es lo que pasa si no haces testamento”

Un jubilado alquila el salón de su casa para eventos privados para poder tener dinero extra

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 18 de marzo

DEPORTES

Las palabras del Arbeloa tras

Las palabras del Arbeloa tras la victoria del Real Madrid ante el Manchester City: “Si quieres ser campeón de Europa, tienes que ganar a los mejores”

El motivo por el que Courtois tuvo que ser sustituido en el descanso y entró Lunin para ocupar su puesto

El Real Madrid sella su billete para cuartos de final de Champions tras imponerse a un Manchester City en desventaja

Marruecos es declarado campeón de África por la CAF tras la retirada de Senegal en la final

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Manchester City en Champions