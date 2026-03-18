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Acciona aprecia posibles irregularidades en dos obras investigadas y confirma que pagó casi 7 millones a Servinabar

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Acciona ha entregado a la Fiscalía Anticorrupción un informe en el que advierte de la existencia de indicios de "mendacidad" y "ocultación" en dos contratos de obra realizados junto a Servinabar y confirma que pagó 6,89 millones de euros a esa empresa, administrada por Antxon Alonso y vinculada también al exdirigente socialista investigado Santos Cerdán, en trabajos conjuntos entre los años 2015 y 2025.

Así consta en una providencia a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que el juez instructor del 'caso Koldo' en la Audiencia Nacional (AN), Ismael Moreno, da cuenta de la recepción del informe y ordena su incorporación en la pieza separada que investiga presuntas irregularidades de obra pública.

Según el documento, los 6,89 millones de euros se habrían abonado a la empresa vinculada al exdirigente socialista desde Acciona y varias uniones temporales de empresas en la que participaba ésta compañía. El año en que más dinero habría recibido Servinabar habría sido en 2020, cuando reportó 1,85 millones de euros de Acciona.

DOS OBRAS SIN EVIDENCIA DE SERVICIOS PRESTADOS

En un escrito que acompaña al informe, la representación legal de Acciona admite que se han detectado "determinadas situaciones" en las que "no ha sido posible acreditar suficiente evidencia de la prestación efectiva de los servicios facturados y abonados a Servinabar".

Se refieren, en concreto, a dos obras en las que habrían participado junto a Servinabar, correspondientes a la integración del ferrocarril de Sant Feliú de Llobregat (Barcelona) y a otros trabajos en Logroño, en los que "en ambos casos se habrían observado las suficientes formalidades y trazabilidades recurrentes como para lograr que no fuese detectado el irregular modo de proceder".

"El 'modus operandi' empleado resultó indetectable --e indetectado-- precisamente por haberse producido una supuesta mendacidad y ocultación probablemente para que los sistemas de cumplimiento no pudieran apercibirse de irregular proceder", argumentan.

SIN PAGOS EN METÁLICO

Más allá de estos dos casos, la representación legal asegura que en las contrataciones referidas en el informe, Servinabar "habría aportado trabajadores" buscados "por tal sociedad" y "habrían realizado el trabajo encomendado", puesto que constan "pruebas de informes u otras evidencias informáticas".

Además, según añaden, no se habrían efectuado pagos en metálico, sino que todos ellos se habrían formalizado a través del banco, como así lo demuestran algunos correos electrónicos.

Defienden, asimismo, que las indagaciones realizadas "no han arrojado resultados destacables desde una perspectiva de posibles irregularidades".

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