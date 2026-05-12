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Las condenadas por el asesinato de Isabel Carrasco, sancionadas por salir en un documental

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León, 12 may (EFE).- La cárcel de Villabona, en Asturias, ha sancionado a Montserrat González y Triana Martínez, madre e hija condenadas por el asesinato de la presidenta de la Diputación de León Isabel Carrasco, por su participación en un documental que se estrena este martes en la plataforma HBO en el que aparecen hablando por videoconferencia desde prisión.

Fuentes judiciales han confirmado a EFE que el centro penitenciario considera que han cometido una falta grave por lo que les ha impuesto una sanción que condicionará los permisos penitenciarios de salida de los que ya disfruta Triana Martínez y que Montserrat González espera que se le concedan.

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La sanción no afecta de momento al traslado que ambas habían solicitado a principios de mes con destino a la cárcel de Alcalá Meco, en Madrid, que ya había sido concedido aunque no ejecutado.

El estreno del documental coincide con la fecha en la que se cumplen doce años del asesinato de Isabel Carrasco, el 12 de mayo de 2014.

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tlg/jls/jlg

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EFE

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