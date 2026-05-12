Jhonny Cardoso, operado con éxito de la lesión en el tobillo derecho

Madrid, 12 may (EFE).- El centrocampista estadounidense del Atlético de Madrid Jhonny Cardoso fue operado este martes "con éxito" de un esguince de alto grado con afectación articular que sufrió el pasado jueves durante un entrenamiento, informó el club madrileño.

"Nuestro jugador ha sido intervenido de la lesión que sufre en el tobillo derecho, desarrollándose dicha intervención este martes según lo previsto", informó el Atlético de Madrid a través de sus canales oficiales.

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El mediocentro estadounidense sufrió un traumatismo durante el entrenamiento del pasado jueves que, según las pruebas realizadas por los servicios médicos del club rojiblanco, desencadenó en un esguince de alto grado en el tobillo derecho, del que fue operado este martes.

La lesión impedirá a Cardoso estar disponible en los tres últimos partidos de Liga del Atlético de Madrid y descarta su participación en el Mundial, que comienza el 11 de junio, con la selección de Estados Unidos.

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"Te enviamos mucho ánimo y mucha fuerza, Johnny, te deseamos una pronta y satisfactoria recuperación de tu lesión", publicó el club en sus canales oficiales. EFE.