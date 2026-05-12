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El Gobierno se compromete a colaborar en la estabilización democrática de Guatemala

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Madrid, 12 may (EFE).- ​El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, se ha reunido con su homologo guatemalteco, Carlos Ramiro Martínez Alvarado, a quien ha reiterado el compromiso de España a trabajar conjuntamente "para consolidar la estabilización democrática y el Estado de Derecho".

Además, el titular de Exteriores guatemalteco, ha confirmado a Albares que el presidente de su país, César Bernardo Arévalo, participará en la Cumbre Iberoamericana de Madrid los días 4 y 5 de noviembre, según ha informado Exteriores a través de un comunicado.

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El ministro también se ha comprometido con su homólogo durante la reunión, que ha tenido lugar en la sede del Ministerio, a colaborar en la reducción de las desigualdades de Guatemala y, de hecho, ha destacado "el compromiso constante de la Cooperación Española con Guatemala".

España, de acuerdo con Exteriores, es el único país europeo que sigue manteniendo su cooperación bilateral sobre el terreno bajo el paraguas del Plan Director de la Cooperación Española 2024-2027, que conserva a Guatemala como país prioritario.

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Además, el Marco de Asociación España-Guatemala 2026-2030 está en fase final de revisión y aprobación. EFE

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