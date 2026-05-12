Para Planas el diálogo entre Gobierno y comunidades será clave para decidir sobre el lobo

Madrid, 12 may (EFE).- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha dicho este martes, en el pleno del Senado, que el "diálogo entre la Administración y las comunidades autónomas" será la clave a la hora de abordar el grado de protección del lobo a medio y largo plazo, teniendo en cuenta su impacto en la ganadería.

Planas ha respondido así a la senadora Estefanía Beltrán de Heredia (PNV), quien ha interpelado sobre si el ministro considera que debería rebajarse el actual grado de protección del lobo debido al impacto que está causando sobre la sostenibilidad de la ganadería extensiva.

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La senadora ha señalado que los ganaderos "necesitan saber qué hace el Gobierno para protegerlos".

Planas ha mostrado su acuerdo con los argumentos de la senadora a favor de la coexistencia de la ganadería con la de los carnívoros como el lobo, así como en la defensa de la producción ganadera extensiva; y ha añadido que no es un tema fácil, además de que la solución debe regirse por motivos científicos y por la legalidad.

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El lobo quedó fuera del listado de especies protegidas (Lespre) en marzo de 2025.

El ministro ha recordado que el contenido del Convenio de Berna evolucionó y que el cánido "pasó de estar estrictamente protegido a simplemente protegido".

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En consecuencia, la Unión Europea (UE) ha modificado la legislación y en España la Ley de prevención del Desperdicio Alimentario -que incluyó la enmienda para la salida del Lespre- hizo que se haya anticipado la traslación al régimen jurídico español de la calificación del lobo como especie de "gestión".

"La clave está en el diálogo en la Administración y las comunidades autónomas en el marco del plan de gestión a medio y largo plazo", ha manifestado.

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Asimismo, ha subrayado que la Política Agraria Común (PAC), el Fondo Europeo para el Desarrollo Rural (Feader) y el seguro agrario dan instrumentos para proteger a los ganaderos.

En su réplica, la senadora ha dicho que echa en falta "más claridad y más contundencia en la defensa de los ganaderos y frente a una política que está hundiendo" muchas explotaciones. EFE

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(foto)