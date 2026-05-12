Rahm, ante el PGA Championship: Sería maravilloso completar el Grand Slam del golf español

Miami (EE.UU.), 12 may (EFE).- El vasco Jon Rahm aseguró este martes que "sería maravilloso" completar el Grand Slam para el golf español con una victoria en el PGA Championship, que comienza el jueves en Filadelfia (Estados Unidos), y una manera de "unirlo todo con los grandes del pasado en España".

"Sería maravilloso completar el Grand Slam. Aunque cada 'major' es extremadamente especial a su manera, poder unirlo todo con los grandes del pasado en España... estaré peleando por ello", aseguró el exnúmero 1 del mundo en la rueda de prensa previa al segundo 'grande' del año.

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Ningún golfista español ha alzado hasta ahora este torneo, cuya próxima edición se disputará del 14 al 17 de mayo en el club de golf de Aronimink; Sergio Garcia, que terminó en segunda posición en 1999 y 2008, es quien más cerca lo ha tenido.

"Estadísticamente, por la razón que sea, es nuestra peor actuación en todos los 'majors'", señaló Rahm.

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El golfista vasco también evitó mojarse sobre de la situación actual del LIV Golf, el circuito sostenido por el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí al que se unió en diciembre de 2023, que atraviesa un momento de incertidumbre después de que ese país anunciara que dejará de inyectar fondos a final de temporada.

"Son cosas que están fuera de mi control. Creo que lo dije la semana pasada: de los pocos talentos que tengo en mi vida, arreglar un negocio no es uno de ellos. Podría ser la peor persona para eso. Mi trabajo es jugar al golf, afortunadamente en ese lado de la cuerda, y en eso es en lo que puedo centrarme", afirmó.

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Rahm llega en un gran momento de forma al segundo 'major' del año, después de un gran inicio en el LIV con una victoria en Hong Kong, tres segundos puestos -con un desempate en Sudáfrica ante Bryson DeChambeau- y un quinto.

Ese éxito, sin embargo, no se trasladó al último Masters de Augusta, donde acabó en el puesto 38 con un +1 en su tarjeta al término de las cuatro rondas.

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"Nadie espera nada de mí esta semana, lo cual es gracioso en ese sentido. En cuanto al ranking, siento que estoy jugando mejor de lo que indica mi posición actual", sentenció el español, que ocupa la posición 20 de la clasificación mundial.EFE