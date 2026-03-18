Espana agencias

85-60. Surne Bilbao arrolla al Petkimspor y jugará las semifinales con el Szombathely

Guardar

Bilbao, 18 mar (EFE).- El Surne Bilbao selló su clasificación para las semifinales de la Copa FIBA Europa con una arrolladora victoria en el Bilbao Arena frente al Aliaga Petkimspor turco (85-60) que le mete por tercera temporada consecutiva entre los cuatro mejores equipos del torneo.

El equipo de Jaume Ponsarnau, vigente campeón, se jugará el pase a la final frente al KC Szombathely, verdugo del Bosna Telecom bosnio, en una eliminatoria que se resolverá los días 1 y 8 de abril, con el partido de ida de Hungría y la vuelta en Miribilla.

El choque tuvo un desarrollo bastante más plácido de lo esperado. Los locales, olvidando los ocho puntos de renta que trajeron de Turquía, salieron muy concentrados ante un rival con bajas sensibles y la cabeza probablemente más enfocada en la delicada situación que atraviesan en la liga de su país.

Así, en el primer cuarto los triples de Jaworski, la dirección de Pantzar y la labor bajo los aros de un Hlinason imparable abrieron una primera brecha que los turcos fueron incapaces de suturar.

Fue un +15 al final del primer cuarto (31-16) que incluso con una marcha menos el Surne Bilbao amplió hasta un +26 (52-26) segundos antes de descanso. Mediado este periodo los doce jugadores de la rotación habían saltado ya a la pista y solo Sylla, en sus primeros minutos después de su lesión, y el canterano Mintegi no habían anotado.

Los de Ponsarnau no perdieron la inercia a la vuelta de los vestuarios y dos nuevos triples de Jaworski siguieron ampliando el marcador hasta un tope de +37 (73-36, m.28).

Un entrenamiento de calidad que se extendió ya hasta el final en el que Ponsarnau cumplió con todos sus objetivos, rotación amplia con todos los jugadores entre 10 y 20 minutos en pista y los principales disfrutando de un valioso descanso.

Dentro de la notable actuación de los 'hombres de negro' destacaron Petrasek (14 puntos, 4/6 en triples), Jaworski (14 y 4/7 en triples), Pantzar (10 y 6 rebotes) y Hlinason (10 y 3). Por parte del Petkimspor el máximo anotador fue Franke (14 puntos).

-- Ficha técnica:

85 - Surne Bilbao (31+21+21+12): Pantzar (10), Jaworski (14), Hilliard (2), Petrasek (14), Hlinason (10) -quinteto inicial- Normantas (7), Krampelj (7), Bagayoko (-) Sylla (6), Font (9), Lazarevic (6) y Mintegui (-).

60 - Aliaga Petkimspor (16+12+15+17): Whittaker (7), Efianayi (12), Brown (7), Blumbergs (2), Sav (1) -quinteto inicial- Franke (13), Kurtuldum (-), Sonsirma (4), Guler (2), Floyd (4), Kaba (1) y Flowers (7).

Parciales: 31-16, 52-28 (descanso), 73-43 y 85-60 (final).

Árbitros: Nemanja Ninkovic (Serbia), Roko Hordov (Croacia) y Mladen Lucic (Montenegro). Sin eliminados.

Incidencias: Partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa FIBA Europa disputado en el Bilbao Arena con 5.095 espectadores en las gradas. EFE

ibn/apa

Últimas Noticias

Ponsarnau: "Hemos demostrado ambición por estar en semifinales"

Infobae

El Surne Bilbao jugará la sexta semifinal europea de su historia

Infobae

La Fiscalía pide 173 años de cárcel para Francisco González por presuntos encargos ilegales a Villarejo

El ministerio público reclama décadas de prisión para el exbanquero y una sanción millonaria para la entidad financiera, en vista del proceso judicial por pagos a Villarejo vinculados a prácticas irregulares y obtención ilícita de información privada

La Fiscalía pide 173 años

La Abogacía Española y el Ministerio de Inclusión acuerdan reforzar la colaboración en materia de extranjería

El presidente del Consejo General de la Abogacía y la titular de Inclusión debatieron nuevas estrategias para fortalecer la protección y el acceso a derechos de personas migrantes, subrayando la importancia de avanzar hacia una regulación que asegure asistencia jurídica eficaz

La Abogacía Española y el

Recuperan el cadáver de una mujer de 57 años en el Puerto de La Laja (El Granado, Huelva)

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Guardia Civil analiza si

La Guardia Civil analiza si las manchas de sangre halladas en una motosierra de los hermanos González pertenecen a Francisca Cadenas

Un matrimonio ingresa en prisión por obligar a mujeres latinas a prostituirse en un chalet de Madrid: liberan a ocho víctimas

La Fiscalía pide 173 años de cárcel para Francisco González, expresidente de BBVA, por contratar a Villarejo para espiar a empresarios, políticos y periodistas

El nerviosismo de los presuntos asesinos de Francisca Cadenas cuando vieron a la UCO por primera vez en el pueblo: “Eran niños con el chaleco. Estamos de cojones”

Los ecologistas ganan la primera batalla a Cultura, que quiere un hotel de lujo en el monasterio de El Paular y destinar “un BIC para uso exclusivo de clases pudientes”

ECONOMÍA

Una cubana en España dice

Una cubana en España dice por qué se marcha a Alemania: “Si ves esto como la tierra prometida, déjame contarte esto desde el cariño”

La guerra en Irán golpea a los hipotecados a tipo variable: tendrá un impacto real en sus cuotas de 258 euros anuales

Del videoclub y el brandy a Netflix o las bebidas vegetales: cómo el INE ha cambiado los medidores de la inflación con nuestros hábitos de consumo

Adiós al centro: el alto precio de la vivienda en las grandes capitales empuja a los compradores a la periferia

Llenar el depósito de gasóleo supone una diferencia de hasta 59 euros en la misma provincia dependiendo de la gasolinera elegida

DEPORTES

Las palabras de Musso sobre

Las palabras de Musso sobre el FC Barcelona, su rival en los cuartos de final de Champions: “Confianza. Ya los hemos eliminado”

Así quedan los cruces de cuartos de final de Champions de los equipos españoles: Real Madrid-Bayern Múnich y FC Barcelona - Atlético de Madrid

Tottenham - Atlético de Madrid, en directo: sigue el partido de octavos de final de la Champions en vivo

El Atlético de Madrid pierde ante el Tottenham en Londres pero consigue su plaza en cuartos de final de Champions gracias al resultado del Metropolitano

Saltan las alarmas en el FC Barcelona: Eric y Joan García se retiran lesionados del partido ante el Newcastle en Champions