85-60. Surne Bilbao arrolla al Petkimspor y jugará las semifinales con el Szombathely

Bilbao, 18 mar (EFE).- El Surne Bilbao selló su clasificación para las semifinales de la Copa FIBA Europa con una arrolladora victoria en el Bilbao Arena frente al Aliaga Petkimspor turco (85-60) que le mete por tercera temporada consecutiva entre los cuatro mejores equipos del torneo.

El equipo de Jaume Ponsarnau, vigente campeón, se jugará el pase a la final frente al KC Szombathely, verdugo del Bosna Telecom bosnio, en una eliminatoria que se resolverá los días 1 y 8 de abril, con el partido de ida de Hungría y la vuelta en Miribilla.

El choque tuvo un desarrollo bastante más plácido de lo esperado. Los locales, olvidando los ocho puntos de renta que trajeron de Turquía, salieron muy concentrados ante un rival con bajas sensibles y la cabeza probablemente más enfocada en la delicada situación que atraviesan en la liga de su país.

Así, en el primer cuarto los triples de Jaworski, la dirección de Pantzar y la labor bajo los aros de un Hlinason imparable abrieron una primera brecha que los turcos fueron incapaces de suturar.

Fue un +15 al final del primer cuarto (31-16) que incluso con una marcha menos el Surne Bilbao amplió hasta un +26 (52-26) segundos antes de descanso. Mediado este periodo los doce jugadores de la rotación habían saltado ya a la pista y solo Sylla, en sus primeros minutos después de su lesión, y el canterano Mintegi no habían anotado.

Los de Ponsarnau no perdieron la inercia a la vuelta de los vestuarios y dos nuevos triples de Jaworski siguieron ampliando el marcador hasta un tope de +37 (73-36, m.28).

Un entrenamiento de calidad que se extendió ya hasta el final en el que Ponsarnau cumplió con todos sus objetivos, rotación amplia con todos los jugadores entre 10 y 20 minutos en pista y los principales disfrutando de un valioso descanso.

Dentro de la notable actuación de los 'hombres de negro' destacaron Petrasek (14 puntos, 4/6 en triples), Jaworski (14 y 4/7 en triples), Pantzar (10 y 6 rebotes) y Hlinason (10 y 3). Por parte del Petkimspor el máximo anotador fue Franke (14 puntos).

-- Ficha técnica:

85 - Surne Bilbao (31+21+21+12): Pantzar (10), Jaworski (14), Hilliard (2), Petrasek (14), Hlinason (10) -quinteto inicial- Normantas (7), Krampelj (7), Bagayoko (-) Sylla (6), Font (9), Lazarevic (6) y Mintegui (-).

60 - Aliaga Petkimspor (16+12+15+17): Whittaker (7), Efianayi (12), Brown (7), Blumbergs (2), Sav (1) -quinteto inicial- Franke (13), Kurtuldum (-), Sonsirma (4), Guler (2), Floyd (4), Kaba (1) y Flowers (7).

Parciales: 31-16, 52-28 (descanso), 73-43 y 85-60 (final).

Árbitros: Nemanja Ninkovic (Serbia), Roko Hordov (Croacia) y Mladen Lucic (Montenegro). Sin eliminados.

Incidencias: Partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa FIBA Europa disputado en el Bilbao Arena con 5.095 espectadores en las gradas. EFE

ibn/apa