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Podemos ve "claramente insuficiente" el discurso del Rey sobre la conquista de América: "La monarquía está muy nerviosa"

La líder política cuestiona las palabras de Felipe VI sobre los hechos históricos, asegura que resultan insuficientes y advierte que España necesita una revisión profunda de su historia y un reconocimiento claro sobre sus acontecimientos pasados

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Ione Belarra, secretaria general de Podemos y diputada del Grupo Mixto en el Congreso, sostuvo que España se encuentra lejos de haber impulsado una revisión profunda de su historia, enfocada en el reconocimiento claro de los acontecimientos pasados y sus consecuencias. Según informó el medio de comunicación, Belarra destacó que el discurso reciente del rey Felipe VI, en el que reconoció la existencia de “abusos” durante la conquista española de América hace cinco siglos, resulta insuficiente y refleja el nerviosismo de la monarquía ante la situación actual en el país.

La dirigente política, de acuerdo con lo publicado, argumentó que las declaraciones del monarca se produjeron en un contexto marcado por reiteradas demandas de México y otros países latinoamericanos para que España asuma con mayor claridad las responsabilidades de su pasado colonial. En ese sentido, Belarra criticó que las palabras del rey adoptan un enfoque “claramente bipartidista” y no alcanzan el nivel que, en su opinión, necesita España en términos de recuperación de la memoria democrática y colonial.

Según detalló la fuente, la posición de Belarra trasciende la simple mención de los denominados “abusos” en un discurso institucional y aboga por un reconocimiento explícito y exhaustivo de las graves vulneraciones de derechos que sufrieron las poblaciones colonizadas, así como de la violencia ejercida y las secuelas económicas derivadas para esos países y sus habitantes. En sus declaraciones, la líder de Podemos subrayó la necesidad de tener en cuenta las consecuencias económicas para los territorios que fueron colonizados y para las personas que los habitan en la actualidad, así como para las potencias que se beneficiaron históricamente.

Además, el medio consignó que Belarra hizo referencia a los “privilegios” que conservaron los españoles durante y después de la colonización, señalando que aún persisten vulneraciones graves de derechos humanos en la dimensión económica. Asimismo, apuntó la existencia de lo que define como “racismo simbólico y material”, manifestaciones que, según indicó, continúan presentes en la vida social y económica española.

De acuerdo con lo recogido por la fuente, Belarra exigió que España realice una reflexión colectiva a nivel nacional que supere las menciones superficiales en discursos oficiales. Para la secretaria general de Podemos, el país todavía no ha desarrollado una autocrítica profunda sobre su historia, ni sobre el impacto estructural que la colonización ha supuesto para millones de personas durante generaciones. En su intervención, insistió en que tales revisiones resultan imprescindibles para avanzar en la restauración y la memoria democrática, así como para abordar las desigualdades vigentes.

Finalmente, la fuente especificó que la líder política contextualizó sus declaraciones en el marco de las demandas internacionales y el debate en torno a los privilegios, la memoria colonial y las responsabilidades históricas, considerando que una simple admisión verbal por parte del jefe del Estado español no soluciona la magnitud del legado colonial ni confronta las realidades económicas y sociales actuales ligadas a ese pasado.

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