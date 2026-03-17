Espana agencias

Cientos de personas dan la bienvenida a los Reyes a su llegada a la plaza de Santa María de Jaén

Vecinos y visitantes se congregan en el corazón de la ciudad para presenciar el arribo de Felipe VI y Letizia, quienes encabezan los actos por el aniversario de la capitalidad entre vítores, banderas y el reconocimiento de autoridades locales

Guardar

Un ramo de flores de olivo fue entregado a la reina Letizia como homenaje a la provincia de Jaén, reconocida por su extenso mar de olivos y su liderazgo mundial en la producción de aceite de oliva, conocido como el “oro verde”. Con este gesto simbólico, la visita de los reyes Felipe VI y Letizia marcó el inicio de los actos conmemorativos por el 1.200 aniversario de la capitalidad de la ciudad, según consignó el medio Europa Press.

Desde tempranas horas del día, personas de todas las edades comenzaron a reunirse en la plaza de Santa María, ubicada en el centro de Jaén, para recibir a los monarcas. Europa Press indicó que entre los asistentes se contaron estudiantes de distintos centros educativos y residentes del municipio, así como habitantes de otras localidades cercanas que se desplazaron hasta el lugar para ser parte de este acontecimiento. Integrantes de una residencia de adultos mayores próxima al Ayuntamiento también acudieron para saludar a los monarcas, en lo que constituyó la primera visita conjunta de Felipe VI y Letizia a la capital jiennense en calidad de reyes.

La llegada de los reyes a la plaza se produjo a las 12:30 horas, con un retraso de quince minutos respecto al horario fijado. El alcalde de Jaén, Julio Millán, los recibió y entregó al rey el bastón de mando de la ciudad. Posteriormente, saludaron al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, al delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, y a la ministra de Defensa, Margarita Robles, quien acompañó a los monarcas durante el acto. Al encontrarse con el público en la plaza, Felipe VI y Letizia levantaron sus brazos para saludar a los congregados en una plaza colmada de banderas de España y vítores, en un ambiente de celebración bajo el sol primaveral, como señaló Europa Press.

Una vez dentro del Ayuntamiento, los reyes saludaron individualmente a los miembros de la corporación municipal y firmaron el libro de honor. Al salir al balcón del salón de plenos, juntos al alcalde, recibieron una ovación de los presentes en la plaza y observaron la fachada principal de la catedral de Jaén, cuya arquitectura comentaron. Europa Press detalló que este momento resultó especialmente destacado durante la jornada, al reunir a autoridades locales y ciudadanía en un mismo punto del centro histórico de la ciudad.

La agenda de la visita real continuó con un recorrido a pie hasta el Salón Mudéjar, recientemente renovado, donde tenían previsto asistir, a las 13:15 horas, a la exposición sobre los 1.200 años de capitalidad de Jaén. El último punto del itinerario fue en los Baños Árabes, localizados bajo el Palacio de Villardompardo, a las 14:00 horas. Estos baños, datados en el siglo XI, recibieron el Premio Europa Nostra hace cuarenta años por su rehabilitación y conservación, siendo considerados únicos en Occidente por su tamaño y estado de preservación, reportó Europa Press.

Europa Press recordó que la visita de los reyes tenía inicialmente como fecha el 29 de abril de 2025. Sin embargo, debió ser suspendida a consecuencia del apagón que afectó al país y dejó sin suministro eléctrico durante varias horas. En ese contexto, Felipe VI y Letizia se comprometieron a regresar a Jaén, promesa que finalmente se concretó once meses después. El alcalde de la ciudad había emitido un bando invitando a la población a ofrecer una bienvenida especial a los reyes, respuesta que se reflejó en la multitud presente en los actos centrales.

En el ámbito institucional, Felipe VI ocupa la presidencia de honor de la comisión organizadora del 1.200 aniversario de la capitalidad de Jaén. De acuerdo con Europa Press, esta no es la primera visita en pareja de Felipe VI y Letizia a la ciudad, ya que anteriormente, como Príncipes de Asturias, asistieron en enero de 2008 a la inauguración del Nuevo Teatro Infanta Leonor. Desde esa fecha han transcurrido 17 años hasta este regreso como reyes, para encabezar las celebraciones por la larga historia de la ciudad como capital.

En lo referente a visitas individuales, Europa Press puntualizó que Felipe VI ha estado en Jaén en varias ocasiones. Entre ellas, la inauguración del Museo Íbero en diciembre de 2017, la clausura del II Congreso Nacional de Jóvenes Agricultores de Asaja en el Teatro Infanta Leonor en abril de 2019, y su participación en Expoliva, la Feria Internacional del Aceite de Oliva e Industrias Afines, en septiembre de 2021. A nivel provincial, los monarcas asistieron a la conmemoración del 210 aniversario de la victoria de España ante las tropas francesas en Bailén, durante el mes de julio de 2018.

La jornada en Jaén se estructuró en torno a la historia, la cultura y el reconocimiento institucional, involucrando a la comunidad y a representantes de todos los niveles de la administración pública. Estos actos se desarrollaron en una atmósfera marcada por el simbolismo y la participación masiva, detalló Europa Press, destacando la relevancia de la efeméride para la provincia y para la monarquía española.

Temas Relacionados

Reyes de EspañaFelipe VILetiziaAyuntamiento de JaénJaénPlaza de Santa MaríaVisita realCapitalidadBaños ÁrabesCatedral de JaénEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Sumar avisa a Trump de que 'el honor de tomar' Cuba "se le volverá amargo" si lo intenta: "No conoce" a los cubanos

Dirigentes de izquierda en España reprochan a las acciones impulsadas desde Washington, advierten sobre la resistencia histórica del pueblo cubano y anuncian el envío de un convoy internacional rumbo a La Habana con suministros y respaldo humanitario

Sumar avisa a Trump de

Llamazares dice que los resultados de CyL no son extrapolables y que salir del Gobierno sería "dar patadas a la lechera"

A preguntas de los medios en Oviedo, el excoordinador general de IU subrayó que los malos resultados electorales en Castilla y León eran esperados y propios de la región, descartando consecuencias para futuros comicios autonómicos o nacionales

Llamazares dice que los resultados

Sumar ve insuficiente que el Rey reconozca los abusos sobre la Conquista aunque admite que es un gesto positivo

Representantes políticos exigen medidas más contundentes tras las declaraciones de Felipe VI sobre los hechos históricos durante la conquista, señalan que es necesario avanzar hacia una disculpa formal y una reparación integral frente a las demandas de la sociedad latinoamericana

Sumar ve insuficiente que el

El exDAO niega la presunta agresión sexual y atribuye la querella a las "pretensiones profesionales" de la denunciante

El exDAO niega la presunta

El TS pregunta a las partes sobre la petición de Torres y Armengol para testificar por escrito en el juicio a Ábalos

El TS pregunta a las
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La tensión se dispara en

La tensión se dispara en Sumar porque Sánchez se resiste a votar la prórroga de los alquileres: “¿A quién tiene miedo?"

Así trabajan los “guardianes silenciosos del mar”, los cazaminas de la Armada en las misiones de la OTAN

“Marruecos debería enviar una Marcha Verde a Ceuta y Melilla” con “excavadoras en la frontera”: el analista Michael Rubin insiste en que España las ocupó

La Guardia Civil rescata a 22 perros en “pésimas condiciones higiénico sanitarias” de una vivienda de Pontevedra, Galicia

El precio de la baliza V-16 baja 10 euros: tras la avalancha de compras, la oferta y el stock estabilizan el sector

ECONOMÍA

El Gobierno aprueba la liberación

El Gobierno aprueba la liberación de 11,5 millones de barriles de petróleo por la guerra en Irán, pero avisa: “No es una crisis energética como la de 2022”

Los salarios tocan máximos en España con 2.531 euros de media al cierre de 2025 y un alza del 3,8% en el coste laboral

Cortes de carreteras, piquetes y sabotajes: arranca la huelga general por un SMI propio en País Vasco y Navarra

La noche que el fútbol detiene España: lo que mueve económicamente una jornada histórica de Champions

Virginia López, abogada: “Estar de baja médica no te convierte en un problema para la empresa”

DEPORTES

La noche que el fútbol

La noche que el fútbol detiene España: lo que mueve económicamente una jornada histórica de Champions

El Real Madrid afronta el duelo de vuelta de Champions ante el Manchester City con un Valverde convertido en halcón y la vuelta de Mbappé

El duro camino de Carlos Alcaraz en el Masters 1000 de Miami: así queda el cuadro

Las claves del nuevo trono de Joan Laporta en el FC Barcelona: del ‘fair play’ financiero a las obras del Camp Nou o la reconciliación con Messi

La polémica entre Cesc Fábregas y el entrenador de la Roma: “No ha sido un gesto deportivo”