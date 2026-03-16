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Hermanas del fallecido en El Torrejón de Huelva apuntan a uno de los acusados como autor de puñalada mortal

Las declaraciones de testigos durante la segunda jornada del juicio han identificado a uno de los procesados como responsable de la herida fatal, relatando amenazas previas y una disputa relacionada con daños en una vivienda, mientras las defensas denuncian contradicciones

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La disputa que antecedió a la muerte de un hombre en el barrio de El Torrejón en Huelva tuvo su origen en un conflicto vecinal relacionado con filtraciones de agua y una reclamación de dinero, según expusieron testigos durante la segunda jornada del juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Huelva. La sesión permitió a los familiares de la víctima relatar los hechos que desencadenaron la reyerta del 16 de septiembre de 2020 y señalar directamente a uno de los once acusados como responsable de la puñalada mortal, en un contexto de amenazas previas y enfrentamientos entre las partes. El medio Europa Press recopiló las declaraciones que formaron el eje central de esta jornada procesal, en la que las defensas, por su parte, denunciaron contradicciones en los testimonios.

De acuerdo con lo informado por Europa Press, dos hermanas del fallecido identificaron a un procesado como el autor del ataque letal, indicando que ese mismo día había amenazado de muerte a su hermano. Ambas detallaron que la disputa se originó tras la exigencia de un pago de 500.000 pesetas (la cantidad aproximada de 3.000 euros), que el acusado atribuía a la necesidad de reparar los daños provocados por una fuga de agua que, según su versión, tenía origen en la vivienda de la víctima. Según su testimonio, hubo advertencias directas: “Lo tengo en el punto de mira”, habrían sido las palabras usadas, acompañadas de la intención de reunir a la familia para confrontar a la víctima. Las hermanas afirmaron que alertaron a la Policía antes de que se produjeran los hechos, aunque la respuesta llegó demasiado tarde para evitar las consecuencias fatales.

Durante la jornada, el jurado escuchó cómo estas testigos describieron la pelea como una “carnicería”, asegurando que varios de los involucrados portaban palos, bates de béisbol, navajas y adoquines, lo que impidió que ellas pudieran auxiliar a su hermano durante la agresión. Asimismo, mencionaron que quienes participaron en la confrontación desplegaron una violencia que no solo tuvo como blanco a la víctima, sino que incluyó amenazas para impedir que cualquier intervención de terceros alterara el curso de los hechos.

Europa Press detalló que la Fiscalía mantiene su petición de 15 años de cárcel para el principal acusado, bajo el cargo de homicidio, y trece años de prisión para otros cinco procesados calificados como coautores. Además, la acusación solicita una indemnización conjunta de 54.295 euros para la madre de la víctima, ya fallecida, y 20.350 euros para cada hermano del fallecido. Para otros cinco imputados se exige una condena de cuatro años por lesiones calificadas.

Por otra parte, la acusación particular que representa a la madre y algunos de los hermanos del fallecido eleva la solicitud de pena a 25 años de cárcel para cada inculpado, al considerar que concurrieron circunstancias agravantes como alevosía y ensañamiento. Esta postura es compartida por los representantes legales de otros familiares, que insisten en la existencia de colaboración y autoría conjunta entre los acusados.

En el transcurso de la sesión, los abogados defensores solicitaron la libre absolución del principal acusado, argumentando la supuesta imposibilidad de identificar con certeza al autor de la puñalada fatal. Uno de los representantes legales sostuvo ante el tribunal que las declaraciones presentadas por las hermanas de la víctima contienen contradicciones respecto a sus versiones iniciales, particularmente en lo referente al lugar exacto del impacto y el objeto que habría sido utilizado. Según recogió Europa Press, señalaron diferencias, por ejemplo, respecto a si la herida fue en el abdomen, como relataron al inicio de la instrucción, o en el costado lumbar derecho, como aseguraron durante el juicio, y cuál fue el arma utilizada.

Otra defensa alegó fallos en la instrucción y en la investigación, cuestionando cómo, en un enfrentamiento en el que participaron cerca de 50 personas y hubo 27 lesiones en el cuerpo de la víctima, solo la puñalada se consideró letal y únicamente se imputó a once personas seleccionadas “sin criterio aparente”.

Europa Press informó que entre los argumentos presentados por las defensas figura que las disputas tendrían su origen en acusaciones de “acoso” por parte de la víctima a una menor de 14 años, hija del principal acusado por el apuñalamiento. Igualmente, defendieron la idea de que el fallecido tenía antecedentes problemáticos en el vecindario y, según lo expuesto ante el tribunal, habría acudido el día de los hechos al domicilio del principal acusado armado con un cuchillo de grandes dimensiones, con el que presuntamente hirió a dos acusados.

Las hermanas, en contraste, manifestaron ante el jurado que su hermano gozaba de una buena relación con los vecinos y que el origen del conflicto había sido estrictamente un problema derivado de la gotera que afectaba su vivienda y la del acusado. Explicaron que la convivencia se deterioró a raíz de los daños por la filtración, lo que llevó a que se reclamara el pago para una reparación que el acusado consideraba responsabilidad del fallecido.

El relato se completó con el testimonio de otro hermano, quien explicó que al llegar al lugar de los hechos encontró a la víctima ya en el suelo tras la pelea. Aseguró que intentó alertarle del peligro luego de constatar que la familia del principal acusado se encontraba reunida, lo que interpretó como una señal de un posible enfrentamiento. Según su declaración recogida por Europa Press, la muerte se produjo en sus brazos, entre numerosas armas blancas repartidas en el lugar, y negó que su hermano portara una navaja al momento del suceso.

Esta segunda jornada del juicio incluyó la lectura de los escritos de las partes implicadas, la exposición inicial de alegatos y la intervención de los primeros testigos presenciales del enfrentamiento que cobró la vida de un hombre de 48 años. El desarrollo de la causa continuará en la Audiencia Provincial de Huelva, con todas las partes exponiendo sus consideraciones sobre los hechos, la autoría y las circunstancias que rodearon el suceso, mientras las acusaciones y las defensas mantienen posiciones discrepantes sobre la secuencia y la responsabilidad penal de los acusados.

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