Diabate hará de Boyé ante las rotaciones del Athletic

Vitoria, 2 may (EFE).- Ibrahim Diabate sustituirá a Lucas Boyé en el Deportivo Alavés ante un Athletic Club que volverá a rotar su once titular en Mendizorroza.
En el Alavés, además, Denis Suárez regresará al equipo titular en lugar de Carles Aleñá.
En el conjunto rojiblanco vuelven a cambiar los centrales. Ameryc Laporte jugará por Paredes y Yeray Álvarez por Dani Vivian. En el centro del campo, Mikel Jauregizar ocupará el hueco de Iñigo Ruiz de Galarreta.
- Alienaciones confirmadas:
Alavés: Sivera; Ángel Pérez, Jonny Otto, Tenaglia, Parada; Antonio Blanco, Pablo Ibáñez, Denis, Rebbach; Toni Martínez y Ibrahim.
Athletic: Unai Simón; Gorosabel, Yeray, Laporte, Yuri; Jauregizar, Rego, Iñaki Williams, Gómez, Nico Williams; Guruzeta. EFE
