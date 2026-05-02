Iker Luque y Miguel Cubo debutan y marcan con el primer equipo del Atlético

Madrid, 2 may (EFE).- El extremo Iker Luque, goleador en el 0-1, y el delantero Miguel Cubo, que anotó el 0-2, debutaron este sábado con el primer equipo del Atlético de Madrid y en LaLiga EA Sports en el partido de la trigésimo cuarta jornada contra el Valencia en Mestalla.

Iker Luque entró en sustitución de Javi Morcillo y Cubo en lugar de Rayane Belaid, ambos en el minuto 62, para mantenerse dentro del límite de cuatro jugadores con ficha de las categorías inferiores en la alineación del primer equipo, una vez que Julio Díaz y Javi Boñar siguieron en el campo.

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Iker Luque, de 20 años y que ingresó en la Academia del Atletico de Madrid en 2014, anotó además el gol del 0-1 en el minuto 74 para su equipo con un certero remate raso.

Después, Cubo marcó el 0-2 en el minuto 83 a pase de Antoine Griezmann. EFE

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