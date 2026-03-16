El PNV cree que "no es una buena noticia" que el PP dependa de Vox para gobernar también en Castilla y León

La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, cree que "no es una buena noticia" que el Partido Popular dependa de Vox para gobernar también en Castilla y León, y por tanto, esté supedidato a "las exigencias" que le plantee la formación de Santiago Abascal, que serán "importantes".

Vaquero, en una comparecencia celebrada en la sede de Sabin Etxea de Bilbao, ha realizado una lectura de los resultados de las elecciones a la Junta de Castilla y León, en las que el PP, con Alfonso Fernández Mañueco como candidato, logró 33 procuradores, dos más, pero sin lograr la mayoría absoluta (42) para gobernar en solitario. Por su parte, el PSOE aumentó en dos asientos su representación, hasta 30, mientras que Vox obtuvo 14, uno más, aunque no alcanzó las expectativas que se había marcado de superar el 20% de los votos.

La dirigente jeltzale ha señalado que este domingo por la noche "estaba todo el mundo muy contento" por los escaños que habían conseguido en las Cortes castellano y leonesas, aunque, a su juicio, "nadie" debería estarlo.

En este sentido, ha recordado que el PSOE, aunque ha mejorado su resultado y tiene dos diputados más, "no ha ganado", mientras que el PP también ha aumentado en dos sus escaños, "pero va a necesitar de Vox para poder gobernar, y Vox, en este caso, ha mejorado también, pero no ha cumplido las expectativas".

"Por lo tanto, a pesar de que esos tres partidos políticos han ganado diputados, verdaderamente la consecuencia de esa mejora tampoco les produce ninguna satisfacción, más allá de haber aumentado uno o dos diputados", ha insistido.

Maribel Vaquero ha considerado que el PP "tiene asumido que, si quiere gobernar, lo va a tener que hacer de la mano de Vox". "Creo que es una lectura que ya hizo hace tiempo, y se está viendo que, si quieren gobernar, va a tener que negociar todos los gobiernos con Vox", ha añadido.

Por ello, ha dicho que, tal como se está constatando, el Partido Popular "tiene que ir de la mano de Vox, depende de lo que Vox vaya a hacer, y evidentemente las exigencias de Vox hacia el Partido Popular van a ser importantes". "No es buena noticia que dependa el PP de Vox", ha señalado en alusión también a la necesidad que tiene del respaldo del partido de Abascal también en Aragón y en Extremadura tras la celebración de comicios.