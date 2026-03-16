Azcón, "consternado" por el crimen investigado como violencia machista, llama a "redoblar esfuerzos" para erradicarla

La Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Huesca llevó ante la justicia a dos personas en relación con la investigación de un posible caso de asesinato vinculado a violencia machista en la provincia. Según consignó el medio, las autoridades judiciales recibieron a los sospechosos este lunes mientras avanzan las pesquisas en torno al crimen que ha provocado preocupaciones a nivel político y social.

El presidente del Gobierno de Aragón en funciones, Jorge Azcón, manifestó su consternación por las informaciones disponibles sobre este posible asesinato de género, informó la agencia. De acuerdo con una publicación realizada por Azcón en la red social X, la noticia genera un profundo pesar dentro de la comunidad autónoma y reafirma la urgencia de abordar el problema de la violencia machista. “La violencia machista sigue golpeándonos como sociedad y debemos redoblar esfuerzos para erradicarla”, resaltó el mandatario aragonés, en declaraciones recogidas por la plataforma.

Tal como publicó la fuente, Azcón compartió sus condolencias en nombre del Ejecutivo regional, expresando: “Todo mi cariño y mi más sentido pésame para la familia de la víctima”. La intervención pública del presidente en funciones ocurre en un momento en el que la provincia de Huesca se encuentra analizando los hechos y tratando de esclarecer el móvil y las circunstancias precisas del deceso.

La investigación sobre el incidente continúa bajo la dirección de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil, según detalló el medio. Los dos individuos investigados permanecen detenidos y se encuentran a disposición de la autoridad judicial, mientras el proceso busca determinar su implicación en el caso y el contexto del fallecimiento bajo sospecha de violencia de género.

El medio reportó que la reacción del presidente autonómico se une a las voces institucionales que impulsan el refuerzo de las medidas preventivas y de protección a posibles víctimas, así como la exigencia de mayor implicación social en la lucha contra los delitos de violencia machista. Azcón enfatizó en la necesidad de incrementar el compromiso colectivo frente a estos hechos y reiteró el deber de las autoridades de redoblar las acciones para erradicar formas de violencia que afectan a la sociedad en su conjunto.

La causa permanece abierta mientras se esperan nuevos avances por parte de la Guardia Civil y del juzgado encargado del caso. Las autoridades pidieron cautela a la población y respeto a la familia de la víctima, solicitando además colaboración ciudadana en caso de que surjan datos relevantes para la investigación. Según reportó la fuente, este suceso ha reavivado el debate sobre las estrategias actuales y la efectividad de los mecanismos para la protección de personas en riesgo de violencia de género, un tema que concentra atención a nivel regional y nacional.