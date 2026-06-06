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El ex top 6 de la UFC, Mokaev, brilló en Madrid con una finalización en el primer asalto

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Madrid, 6 jun (EFE).- El ex top-6 de la UFC, el británico Muhammad Mokaev brilló en Madrid y se llevó la victoria ante el costarricense Jorge Calvo en la edición número 31 de Way of Warrior (WOW FC), la compañía propiedad del campeón de la Ultimate Fighting Championship (UFC), Ilia Topuria.

Tras no renovar su contrato en la UFC después de lograr siete victorias en la organización y ninguna derrota, el británico de origen ruso probó en otras dos promotoras antes de firmar por la empresa española en la que es copropietario el hispano georgiano Ilia Topuria, WOW FC.

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Antes de comenzar el combate, al costarricense se le vio sintiendo la presión del momento mientras que a Mokaev se le notó suelto y con ganas de comenzar.

Comenzó el combate y tras unas buenas combinaciones acompañadas con grandes patadas altas, Calvo cometió el error de llevarse al suelo al británico, la especialidad del ex peleador de la UFC, en donde acabó finalizando el combate en el primer asalto tras una sucesión de golpes en el suelo.

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Una vez finalizada su pelea, Mokaev mostró clara sus intenciones: "solo tengo una pregunta, ¿merezco una pelea por el título?", a lo que el público del Madrid Arena respondió con un estruendoso "sí".

"Mi objetivo es ser campeón de la UFC pero España es un país en el que me quiero retirar. Llevo siete peleas en la UFC y este es el mejor ambiente en el que he estado", señaló el peleador de origen daguestaní.

Por último, se dirigió a Dana White, presidente de la compañía americana, para poder volver a competir en la mayor liga de artes marciales mixtas del mundo: "¿qué más puedo hacer?, llevo ya 7 victorias seguidas". EFE

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