Lamine Yamal y Nico Williams, a menor ritmo entre la expectación de la afición local

Redacción deportes, 6 jun (EFE).- El entrenamiento abierto al público de la selección española en el campo base para el Mundial 2026 en la ciudad estadounidense de Chattatoonga supuso la reincorporación progresiva al grupo de Lamine Yamal y Nico Williams, en la parte final de la puesta a punto de sus respectivas lesiones musculares.

En la sesión vespertina, con varios centenares de aficionados locales, con numerosas banderas de España y algunos carteles de ánimo en el campo de entrenamiento de este enclave industrial y rodeado de montañas del estado de Tennessee, los dos extremos formaron parte del entrenamiento por fases.

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Sí hicieron la primera parte de la sesión, como el calentamiento y los rondos, pero cuando hubo ya ejercicios de posesión, algo más de intensidad y contacto quedaron aparte.

El próximo 15 de junio, lunes, se estrenará España en el torneo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, previsiblemente con ambos listos para la competición. Aún queda una semana y evolucionan a buen ritmo, según se pudo comprobar en el entrenamiento, con las gradas llenas del terreno de juego del ‘Baylor School’, su lugar de preparación.

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Lamine Yamal se lesionó el pasado 22 de abril, en el duelo del Barcelona contra el Celta de la trigésimo tercera jornada de LaLiga EA Sports. Desde entonces, ha sido baja sucesivamente en seis encuentros de esa misma competición con su club, más el amistoso del pasado jueves con la selección española frente a Irak en A Coruña.

Ese encuentro también se lo perdió Nico Williams, que también sufrió una lesión muscular el pasado 10 de mayo, en el duelo del Athletic Club frente al Valencia. Desde entonces, no volvió a jugar con el conjunto bilbaíno, en proceso de recuperación para el Mundial 2026. Ha sido baja los últimos tres duelos de Liga más el amistoso ante Irak.

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Los dos son cruciales en el esquema de Luis de la Fuente, por los extremos derecho -Lamine Yamal- e izquierdo -Nico Williams-, aunque habrá que ver si los emplea ya de inicio el próximo 15 de junio en el debut ante Cabo Verde, después de más de un mes sin competir en ambos casos, o les dará recorrido una vez que transcurra ese encuentro, siempre que estén recuperados del todo para ese día.

Ninguno de los dos, que hicieron suaves ejercicios con el balón cuando se quedaron al margen según creció la intensidad del entrenamiento, estarán todavía disponibles para el amistoso de este lunes en la ciudad mexicana de Puebla ante Perú, en el último encuentro de preparación antes del Mundial 2026.

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Tampoco jugará Víctor Muñoz. El extremo, también con una lesión muscular sufrida con Osasuna en el tramo final de LaLiga EA Sports, sigue con su puesta a punto.

El resto de efectivos se entrenaron con absoluta normalidad, preparados para el duelo de este lunes, en una sesión distendida y poco exigente.

David Raya, Marc Cucurella, Rodrigo Hernández, Martin Zubimendi, Pedri González, Fabián Ruiz y Mikel Oyarzabal tampoco jugaron contra Irak. Los siete se quedaron fuera de la convocatoria para el duelo en Riazor, aunque se les espera en acción contra Perú.

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La selección española se entrenará en la mañana de este domingo, hora local, en Chattatoonga, antes de desplazarse por la tarde a Puebla para quedar concentrado allí para el último amistoso preparatorio.

El entrenamiento, que no alcanzó la hora de ejercicios, concluyó con la firma de autógrafos de los futbolistas españoles a los aficionados a pie de las gradas, con mucha presencia de niños y jóvenes. EFE

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