Podemos admite que el resultado en CyL es "muy malo" y toca "reflexionar": "Vamos a levantarnos"

Ione Belarra empleó sus redes sociales para advertir sobre las implicaciones sociales y políticas que, de acuerdo con su visión, pueden derivarse del crecimiento de la derecha y la extrema derecha en la comunidad de Castilla y León. En su mensaje, la secretaria general de Podemos sostuvo que el fortalecimiento de PP y Vox representa “una mala noticia para la gente que seguirá pagando con demolición de los servicios públicos, despoblación y entrega de los recursos naturales a grandes empresas este avance”. Así, mientras emitía este aviso sobre el impacto de los resultados, la formación liderada por Pablo Fernández pasaba a ocupar una posición extraparlamentaria tras las elecciones de este domingo, según consignó el medio.

Según lo informado por los portavoces de Podemos y recogido por los medios, el partido perdió el escaño en las Cortes de Castilla y León. Una vez escrutado el 98,98% de los votos, registra un respaldo de solo 9.190 sufragios, cifra que representa el 0,74% del total. Esta caída convirtió a la formación en una fuerza sin representación parlamentaria tras los comicios celebrados el domingo 15 de mayo.

Tal como dio a conocer el medio, el secretario de Organización y coportavoz, Pablo Fernández, reconoció explícitamente la magnitud del mal desempeño electoral. Fernández declaró: “Nuestro resultado es muy malo, toca reflexionar”, y expresó agradecimientos al candidato Miguel Ángel Llamas por su desempeño y valentía “en condiciones muy difíciles”, aprovechando la instancia para enviar un mensaje de ánimo a la militancia: “Vamos a levantarnos”.

De acuerdo con las declaraciones recogidas por los medios, Fernández resaltó que el 15 de mayo marcó la consolidación de “el avance de la derecha y la extrema derecha” en Castilla y León, una situación que consideró como negativa para el contexto político y social de la región. En esta línea, la dirección del partido aceptó la necesidad de realizar un análisis interno sobre las razones y factores detrás del desplome de apoyos.

El medio también detalló que tanto Fernández como Belarra evitaron centrarse en justificaciones o balances detallados acerca del desarrollo de la campaña. En cambio, sus intervenciones giraron en torno a la necesidad de autocrítica y reflexión interna, mientras alertaban de las consecuencias que, desde su perspectiva, acarrean los nuevos equilibrios políticos en la comunidad autónoma. La falta de representación en las Cortes de Castilla y León implicará para Podemos una reconfiguración de su estrategia y su actividad política regional.

De acuerdo con las afirmaciones de la secretaria general de Podemos, el avance de las formaciones conservadoras ya se había experimentado en comunidades como Extremadura y Aragón, y ahora se reproduce en Castilla y León. La referencia a la demolición de los servicios públicos y la transferencia de recursos naturales a grandes compañías configura, según las declaraciones y análisis difundidos por el partido, el núcleo de sus críticas al nuevo escenario político.

En lo referente a la militancia y la estructura interna, desde la cúpula de Podemos se transmitió un mensaje orientado a mantener la cohesión y la fortaleza pese al retroceso electoral. El agradecimiento al trabajo de quienes participaron en la campaña y la promesa de levantarse ante la adversidad buscan sostener el ánimo en un momento de pérdida de representación institucional, según han relatado los propios portavoces de la fuerza.

El paso de Podemos a la condición de partido extraparlamentario en Castilla y León representa un cambio significativo respecto a procesos electorales anteriores, en los que la formación había logrado presencia en las Cortes. Los datos del escrutinio, consignados por los principales medios y las propias autoridades del partido, muestran el alcance de la caída electoral. Tanto Fernández como Belarra evitaron atribuir el resultado a circunstancias externas, inclinándose en sus comunicaciones públicas por una lectura autocrítica y el compromiso con la reconstrucción futura de la organización en el territorio.