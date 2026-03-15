La participación en las elecciones de CyL sube 2,24 puntos a las 14.00 hasta el 36,97%

Un total de 707.908 personas han ejercido su derecho a voto en Castilla y León hasta las 14:00, según los datos oficiales del segundo recuento de participación, y la tendencia al alza es común a todas las provincias de la comunidad. Así lo recoge el informe publicado en la web oficial de las elecciones, gestionada por la Junta, que refleja un incremento sostenido en la afluencia de electores en este 15 de marzo, comparado con el proceso electoral anterior, reportó el Ejecutivo autonómico.

Según divulgó la Junta de Castilla y León, el porcentaje de participación se ubicó en el 36,97 por ciento a las 14:00, lo que representa un aumento de 2,24 puntos respecto al porcentaje registrado en ese mismo tramo horario durante los comicios de 2022. La información, detallada por el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, se difundió en una comparecencia a las 14:30, donde también quedó en evidencia que el desarrollo de la jornada transcurría sin incidentes destacados y bajo lo que la administración considera total normalidad.

La distribución de la participación revela diferencias entre las provincias, aunque todas han experimentado avances notorios respecto a la cita electoral previa, conforme lo indica la misma fuente. En Ávila, el porcentaje se situó en el 36,13%, con una variación positiva de 1,28 puntos. Burgos contabilizó un 37,38%, es decir, un crecimiento de 2,30 puntos. En León se alcanzó un 34,64%, con un ascenso de 2,64 puntos; Palencia reportó un 38,02%, lo que supone 3,27 puntos más. Salamanca registró el 36,49%, con un incremento de 1,65 puntos. Segovia evidenció un 37,85%, con una variación de 2,11 puntos al alza. Soria llegó al 39,30%, 3,15 puntos por encima del dato de 2022; Valladolid anotó un 38,84%, 1,63 puntos más; y Zamora reportó un 35,37%, 3,13 puntos por encima del registro de las anteriores elecciones autonómicas.

El consejero de la Presidencia de Castilla y León destacó en su comparecencia la ausencia de incidencias relevantes durante la jornada electoral, señalando que la votación transcurría de acuerdo con las previsiones establecidas y que ninguno de los centros habilitados para ejercer el voto había informado de problemas logísticos o técnicos notables, de acuerdo con la información que maneja la Junta y que fue replicada en diversos canales oficiales.

El Ejecutivo autonómico explicó que el próximo balance de participación se conocerá a las 18:00 y estará disponible en la web elecciones2026ccyl.es, mientras que los responsables del proceso comparecerán ante los medios a las 18:30 para actualizar los datos y ofrecer detalles adicionales sobre la evolución de la jornada. Según publicó la Junta de Castilla y León, estos recuentos periódicos buscan mantener informada a la ciudadanía acerca del desarrollo electoral y de los índices de participación registrados por provincia.

En ediciones electorales anteriores, los avances de participación han sido seguidos de cerca tanto por los partidos como por los ciudadanos, debido a que reflejan el grado de implicación de la población en las decisiones de gobierno autonómico. Según especificó el medio oficial de las elecciones, la obtención de datos precisos en tiempo real permite contextualizar el flujo de votantes y analizar posibles factores que condicionan la concurrencia, entre los que suelen señalarse la meteorología, la coyuntura política y la movilización de las diferentes fuerzas políticas en campaña, aunque estas valoraciones no se contemplan en el parte oficial difundido hoy.

Durante la jornada actual, la administración insistió en la apertura regular de los colegios electorales y en la total accesibilidad para los electores habilitados en los distintos municipios y provincias de Castilla y León, como detalló el portal web electoral. Además, la comparativa provincia por provincia refleja que, aunque el crecimiento ha sido dispar, ninguna ha registrado descensos, según el resumen estadístico difundido por la Junta. El volumen total de electores movilizados hasta las 14:00 confirma, según remarcó la Junta en su página oficial, una tendencia creciente en la participación autonómica.

Estadísticamente, el incremento más significativo se registró en Palencia, con un ascenso de 3,27 puntos, seguida de Soria y Zamora, regiones donde el avance respecto al recuento intermedio de 2022 se situó por encima de los tres puntos, de acuerdo con los datos publicados por la Junta de Castilla y León. Por el contrario, Salamanca y Valladolid se ubicaron entre las provincias que menos aumentaron la proporción de electores hasta el corte de las 14:00, aunque presentaron cifras similares al promedio regional.

Según los datos expuestos por el consejero de la Presidencia y la información publicada en la web oficial de la cita electoral, el equipo organizador enfatizó que el seguimiento de la participación continuará a lo largo de la jornada, con el objetivo de mantener actualizado a todo el electorado y de facilitar la transparencia del proceso.

Tras el tercer avance de las 18:00, la Junta ofrecerá un nuevo balance a los medios a las 18:30, conforme adelantó la administración en su comunicado. Toda la información relativa a porcentajes de participación por tramos horarios, distribución por provincias y eventuales incidencias puntuales durante el cierre de urnas se facilitará en los canales oficiales de la Junta de Castilla y León, tal como establece el protocolo para la jornada electoral.