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La participación en las elecciones alcanza el 36,93% a las 14.00 horas, 2,2 puntos más

Un total de 695.599 ciudadanos ya han votado en Castilla y León, lo que representa un notable repunte frente al proceso anterior y registra incrementos en todas las provincias, según los datos oficiales de la Junta a las 14.00 horas

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En Soria, la participación electoral ha alcanzado el 39,38 por ciento, lo que supone un incremento de 3,23 puntos respecto al proceso anterior. Según la información proporcionada por la Junta de Castilla y León y reportada por el portal oficial de las elecciones, un total de 695.599 ciudadanos de toda la comunidad han depositado su voto hasta las 14:00 horas, cifra que indica un repunte generalizado en la afluencia a las urnas respecto a los comicios autonómicos de 2022. La noticia principal que destaca el ejecutivo autonómico es el crecimiento de la participación en todas las provincias al cierre del segundo avance horario.

De acuerdo con la información publicada por la Junta en su portal oficial, la tasa de participación general en Castilla y León se sitúa en el 36,93 por ciento, superando en 2,2 puntos porcentuales el porcentaje registrado a la misma hora en las últimas elecciones regionales. El dato ha sido difundido tras el segundo recuento oficial de la jornada, correspondiente al corte de las 14:00 horas, que recoge el número de electores que ya han hecho uso de su derecho al voto.

El análisis por provincias muestra que el aumento de la participación se ha producido de forma uniforme en todo el territorio de Castilla y León. En el caso de Ávila, el porcentaje de votantes ha alcanzado el 36,11 por ciento, lo que representa una subida de 1,26 puntos. Burgos ha registrado un 37,35 por ciento, 2,27 puntos más. Por su parte, León se sitúa en el 34,59 por ciento, con un ascenso de 2,59 puntos. En Palencia, la cifra ha llegado al 38,07 por ciento, con un incremento de 3,32 puntos porcentuales respecto a la misma franja horaria en las anteriores autonómicas.

En Salamanca, la participación alcanza el 36,44 por ciento, lo que supone 1,60 puntos más que en 2022. Segovia ha sumado un aumento de 1,98 puntos, con un 37,72 por ciento de ciudadanos que ya han votado. El porcentaje de personas que han acudido a las urnas en Valladolid es del 38,81 por ciento, con una diferencia positiva de 1,60 puntos. Finalmente, Zamora muestra una participación del 35,40 por ciento, lo que indica una subida de 3,16 puntos porcentuales.

El total de votantes registrados hasta el corte de las 14:00 horas, 695.599 personas, implica un avance destacado en la movilización electoral respecto a procesos comparables. De acuerdo con la Junta de Castilla y León, el crecimiento se refleja tanto en cifras absolutas de votantes como en las tasas de participación relativas en cada provincia. Este comportamiento contrasta con la tendencia mostrada en elecciones anteriores, cuando algunos territorios experimentaron retrocesos o estancamientos en la asistencia a las urnas durante las primeras horas de la jornada.

La Junta ha informado que el próximo parte con datos actualizados de participación se publicará a las 18:00 horas, como parte del seguimiento a la evolución de los comicios. El organismo autonómico mantiene habilitado el seguimiento en tiempo real a través de su página web, donde se irán renovando las cifras a medida que avance la jornada electoral y los centros de votación permanezcan abiertos al público.

El incremento de la participación observado hasta este segundo recuento introduce un cambio en la dinámica habitual de las elecciones regionales de Castilla y León. Según consignó el medio oficial de la Junta, la concurrencia a las urnas es objeto de atención política y ciudadana y se interpreta como un termómetro del interés y la movilización de los votantes en el proceso. El registro por provincias sugiere una implicación generalizada en todo el territorio, sin excepciones de provincias a la baja.

Las provincias que presentan los mayores aumentos porcentuales en la participación son Palencia, Soria y Zamora, superando los tres puntos de avance respecto a 2022 en este mismo corte horario. Mientras tanto, Ávila, Salamanca y Valladolid experimentan incrementos más moderados pero siempre con tendencia positiva y superior al proceso anterior.

El reporte de la Junta recoge además que todos los datos se consideran provisionales y pueden variar en próximos avances, conforme sigan actualizándose los registros en cada colegio electoral y los ciudadanos ejerzan su derecho al sufragio durante la jornada. El balance definitivo de participación se ofrecerá una vez finalice el proceso de votación y se cierre el recuento total de papeletas en las diferentes mesas de la comunidad.

Toda la información ha sido obtenida de los informes y actualizaciones oficiales difundidos a través de la página web de la Junta de Castilla y León, responsable de la organización y publicación de los datos durante esta jornada electoral.

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