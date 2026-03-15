Alicia Gallego confía en celebrar "unos buenos resultados" y tener grupo parlamentario propio

La candidata de UPL a la Presidencia de la Junta, Alicia Gallego, ha ejercido su derecho al voto en Santa María del Páramo (León), donde ha vaticinado unos "buenos resultados" para la formación leonesista que le permitirían constituir grupo parlamentario propio en la nueva legislatura.

"Esperamos que los resultados se van a materializar en que vamos a conseguir ser grupo parlamentario propio, vamos a conseguir ese cinco por ciento mínimo y, sobre todo, vamos a incrementar el número de procuradores", ha recalcado. Según sus estimaciones, la UPL obtendrá cuatro o cinco procuradores, lo que supondría que la voz del leonesismo esté en el Parlamento autonómico, donde "tiene que estar" para poder resolver los problemas de la población leonesa.

Al mismo tiempo, la líder leonesista ha augurado una participación "importante" en las elecciones autonómicas y ha expresado su satisfacción por el trabajo que han realizado los representantes de UPL hasta culminar en la presente jornada electoral.

"La gente estaba deseosa de poder contribuir a la democracia y poder votar", ha subrayado y ha apuntado que muchos ciudadanos que no podían acudir en el día de hoy a las urnas han ejercido su derecho al voto por correo, donde se ha registrado un aumento de participación. "Nosotros vemos la ilusión de la gente de seguir formando parte de la democracia y ejercer el derecho de voto", ha concluido.